Kadın Sağlığı MAHMURE ÖZEL

Regl Sancılarına İyi Gelen 7 Besin

Regl sancıları hangi kadının hayatını kabusa çevirmiyor ki? Bazen alınan ağrı kesiciler, kullanılan sıcak torbaları bile etki etmiyor. Sürekli tatlı ve abur cubur yemek istememiz de cabası! Peki ne yapacağız da hem bu kötü besinlerden uzak durup hem de ağrılarımızı hafifleteceğiz?