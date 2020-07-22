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GeriKadın Sağlığı Regl Sancılarına İyi Gelen 7 Besin
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Regl Sancılarına İyi Gelen 7 Besin
Kadın Sağlığı
MAHMURE ÖZEL

Regl Sancılarına İyi Gelen 7 Besin

Regl sancıları hangi kadının hayatını kabusa çevirmiyor ki? Bazen alınan ağrı kesiciler, kullanılan sıcak torbaları bile etki etmiyor. Sürekli tatlı ve abur cubur yemek istememiz de cabası! Peki ne yapacağız da hem bu kötü besinlerden uzak durup hem de ağrılarımızı hafifleteceğiz?

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Bazı gıdalar, regl döneminde vücuda iyi geliyor, sancıları hafifletiyor. Hem de çok sağlıklılar! İşte regl sancılarına iyi gelen besinler...

2Yağlı tohumlar
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Yağlı tohumlar

Ceviz, fındık, badem gibi magnezyum zengini yağlı tohumlar hem abur cubur yeme isteğinizi azaltıyor hem de regl dönemindeki şişkinliğe ve kramplara iyi geliyor.

3Baklagiller
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Baklagiller

Sindirim sistemi, regl döneminde düzensiz hale gelebiliyor. Lif bakımından zengin baklagiller ise sindirim sisteminin düzene girmesine yardımcı oluyor. Düzenli sindirim sistemi ise daha rahat bir regl dönemi geçirmeye fayda sağlıyor.

4Kafein
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Kafein

Kafein mükemmel bir ağrı kesici, enerji vericidir. Regl döneminde doğru miktarda tüketmek de ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır. Ancak fazla tüketirseniz daha şiddetli ağrılara ve şişkinliğe maruz kalabilirsiniz. Kafein yerine papatya çayı, zencefil suyu gibi rahatlatıcı içecekler de tüketebilirsiniz.

5Bitter çikolata
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Bitter çikolata

Araştırmalar, bitter çikolatanın abur cubur arzusunu doyurduğunu ve serotonin seviyelerini artırdığını gösteriyor. Bu da depresyon ve yorgunluğu hafifletmeye yardımcı oluyor. Regl döneminizde birkaç parça bitter çikolata tüketmek size hem mutluluk verecek hem de abur cubur yeme isteğinizi yok edecektir.

6Su
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Su

Su, en iyi ödem atıcıdır. Şişkinliğe, ağrılara yol açan fazla sodyumu temizlemenin de en basit yolu su içmektir. Eğer tek başına su içmekte zorlanıyorsanız suyunuzun içine tarçın, limon, salatalık, elma, çilek gibi lezzet katıcı gıdalar ekleyebilirsiniz.

7Sağlıklı karbonhidratlar
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Sağlıklı karbonhidratlar

Meyve ve sebze tüketmek, regl döneminde şeker isteğinin önüne geçer. Kayısı, portakal, erik, armut, salatalık, enginar, mısır ve havuç gibi sağlıklı karbonhidratları özellikle regl döneminde beslenmenizden eksik etmeyin.

8C Vitamini yönünden zengin besinler
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C Vitamini yönünden zengin besinler

C vitamini, kadın yumurtalarının ve üreme sisteminin kalitesini destekliyor. C vitamini en çok turunçgillerde, kırmızı biberde ve maydanozda bulunuyor.

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Yukarıda saydığımız besinler regl dönemindeki kramplardan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Size küçük bir öneri; bu dönemde şişkinliğe sebep olabilecek süt ve süt ürünlerinden, kırmızı et ve alkolden kaçının.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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