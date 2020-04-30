MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKadın Sağlığı Regl Dönemiyle İlgili Her Kadının Bilmesi Gereken 3 Şey
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Regl Dönemiyle İlgili Her Kadının Bilmesi Gereken 3 Şey
Kadın Sağlığı
MAHMURE ÖZEL

Regl Dönemiyle İlgili Her Kadının Bilmesi Gereken 3 Şey

Kadınlar regl dönemini yıllar boyunca her ay yaşıyor olsa da hala bu konu hakkında bilmedikleri ya da yanlış bildikler şeyler olabiliyor. Regl hakkında her kadının bilmesi gereken 3 temel maddeyi sıraladık.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1İki regl arası 28 gün olmak zorunda değil
Abone Olgoogle-news

İki regl arası 28 gün olmak zorunda değil

28 günde bir regl olmak normal kabul edilir. Ancak net bir şekilde böyle bir rakam belirtmek çok da doğru değildir. Uzmanlar, yetişkin bireylerde 21-35 gün, ergenlerde ise 21-45 günde bir regl olmayı normal ve sağlıklı olarak kabul eder.

2
Abone Olgoogle-news

Öte yandan regl dönemleri genellikle 3-5 gün arasında sürer. 2 ile 7 gün arasında süren regl dönemi de sağlıklı kabul edilir. Ancak regliniz bir haftadan fazla sürüyorsa bir uzmana görünmenizi tavsiye ederiz.

3Yumurtlama dönemini hesaplamak oldukça kolay
Abone Olgoogle-news

Yumurtlama dönemini hesaplamak oldukça kolay

Yumurtlama dönemini doğru hesaplamak, özellikle hamile kalmak isteyenler için önemli. Bu dönemi hesaplamak oldukça kolay.

4
Abone Olgoogle-news

Regl dönemi düzenli olan kadınlar genellikle adetinin 10 ve 14’üncü günleri arasında yumurtlar. Özetle, regl kanamanızın başladığı günden itibaren 10 gün sayarsanız yumurtlama döneminizi basitçe hesaplayabilirsiniz.

5
Abone Olgoogle-news

Uzmanlar, hamile kalmak isteyen kadınlara regl döneminin sadece 10 ve 14’üncü gününde değil, haftada 3-4 defa cinsel birliktelik öneriyorlar. Çünkü kadınlarda yumurtlama dönemi her zaman aynı olmayabiliyor.

6Regl iken de hamile kalabilirsiniz
Abone Olgoogle-news

Regl iken de hamile kalabilirsiniz

Regl iken hamile kalıp kalmamak, en çok merak edilen konulardan biri. Genellikle periyodik dönemde hamile kalınamayacağı düşünülür. Regl iken hamile kalmak düşük bir ihtimal olsa da yine de mümkün. Unutmayın, regl dönemi bir korunma yöntemi değildir.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi