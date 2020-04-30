Regl Dönemiyle İlgili Her Kadının Bilmesi Gereken 3 Şey

İki regl arası 28 gün olmak zorunda değil 28 günde bir regl olmak normal kabul edilir. Ancak net bir şekilde böyle bir rakam belirtmek çok da doğru değildir. Uzmanlar, yetişkin bireylerde 21-35 gün, ergenlerde ise 21-45 günde bir regl olmayı normal ve sağlıklı olarak kabul eder.