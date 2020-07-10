Regl Döneminde Yaşanan Düzensizlikler Bize Ne Anlatıyor?

Rahim kanseri kendini belli eder Rahim kanseri yumurtalık kanseri gibi sinsi ve sessiz değil. Yumurtalık kanserinin aksine rahim kanseri kendisini bir şekilde belli ediyor, bu çok önemli. Kadınların yüzde 70’i de zaten vajinal kanama şikayetiyle bize geliyor. Özellikle menopoz sonrası kanamaların olmasının rahim kanserindeki en önemli belirti. Bunun yanı sıra adet dışı kanamaların olması, adet kanamalarının süre ve miktar olarak fazla olması ve kadının yumurtlamalarının olmaması (anovulatuar sikluslar) gibi problemlerinin olması önemli belirtiler arasında.