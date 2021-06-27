Reflüye Ne İyi Gelir Ve Nasıl Geçer? Reflü Neden Olur? Evde Reflüye İyi Gelen Yiyecekler, Doğal Yöntemler Ve Bitkisel Çözümler
Mide kapakçığında meydana gelen sorun nedeniyle bu kasın çalışmaması ve besinlerin yemek borusundan yukarıya hareket etmesi sonucu da reflü meydana geliyor. beslenme düzeni ve alınan gıdalar reflüye neden olabiliyor. Ancak reflüye iyi gelen bazı meyve ve yiyecekler sayesinde evde doğal ve bitkisel yollarla çözüm üretilebilir. Peki reflüye ne iyi gelir? Evde reflü ağrısı nasıl geçer? Reflü neden olur? İşte Evde reflüye iyi gelen yiyecekler, doğal yöntemler ve bitkisel çözümler
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Mide kapakçığı, mide üzerinde yer alan ve besinlerin yemek borusundan yukarı çıkmasını engelleyen bir kas yapısı. Gıdalar bağırsaklar aracılığıyla mideye iniyor ve bu kas kapanıyor.
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Böylece besinler mideden yukarıya çıkamıyor. Mide kapakçığında meydana gelen sorun nedeniyle bu kasın çalışmaması ve besinlerin yemek borusundan yukarıya hareket etmesi sonucu da reflü meydana geliyor.
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Reflünün oluşmasında beslenme düzeni ve alınan gıdalar çok etkili. Kas yapısının bozulmasına neden olan asitli yiyecek ve içecekler, yemek borusuna hareket ettiği an midede acıya neden oluyor.
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Ayrıca midede yanma, kramp ve karın ağrısı da reflünün belirtileri arasında. Reflünün tedavisinde alınan gıdalar ve beslenme düzeni çok önemli. Bu hastalığa iyi gelen yiyecekler de bulunuyor. İşte reflüye iyi gelen besinler...
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Reflüye ne iyi gelir? Evde reflüye iyi gelen yiyecekler, doğal yöntemler ve bitkisel çözümler
Yulaf:
Lifli besinler, midede kolayca enzimlenir. Bu nedenle sindirim sisteminin işini kolaylaştırır. Yemek borusundan mideye indiği anda mide tarafından sindirimine başlanır.
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Lifli gıdaların başında yulaf ürünleri ve yulaf ezmesi gelir. Özellikle az yağlı süt ile tüketildiğinde yulaf ezmesi ve ekmeği hem reflüye iyi gelir hem de uzun süreli tokluk hissi verir.
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Balık:
Demir ve omega-3 bakımından çok zengin bir besin olan balık, yağ ve asit bakımından çok dengelidir.
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Bu nedenle reflü ağrılarının engellenmesini sağlar. Az yağla pişirilen balık, daha faydalıdır.
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Kereviz:
Düşük kalorili ürünler, reflü hastalarının her zaman tüketmesi gereken besinlerdir.
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Kereviz de düşük kalorilidir ve sindirim sistemi için çok faydalıdır. Haşlama olarak salataların içerisinde kullanılabilir.
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Lahana:
İçerdiği C vitamini ve demir sayesinde birçok hastalığa iyi gelen lahana, reflü hastalarının öğünlerinde rahatlıkla tercih edebileceği bir besindir. Asit oranı düşük olduğu için çok faydalıdır.
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Muz:
Reflü hastalarının tercih edebileceği meyvelerin başında muz gelir. Ph değerinin çok düşük olması, enerji vermesi nedeniyle rahatlıkla tüketilebilir.
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Brokoli:
Reflü semptomlarının azalmasına yardımcı olan brokoli, besin değeri bakımından çok yüksek bir sebzedir. Mide yanmasına da iyi geldiği için iyi bir alternatif öğün olabilir.
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Haşlanmış patates:
Nişasta bakımından zengin bir besin olan patates, haşlanarak tüketildiğinde reflü hastalığına iyi gelir. Haşlandığı için yağ oranı ve asit düzeyi artmaz.
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Reflü ve boğaz ağrısına ne iyi gelir?
Reflüyü geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Boğaz ağrısını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.
Lif bakımından zengin meyvelerin başında şeftali gelir. Sindirimi kolay ve asit içermeyen bu besini reflü hastaları öğünlerinde tercih edebilir.
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Reflü nasıl geçer?
Reflü rahatsızlığı olanlar yüksek yastıkta yatmalı. Çok fazla yemek tüketilmemeli, az miktarda, sık ve düzenli olarak beslenilmeli. Yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı. Asitli içecekler, çikolata, konserve meyve suları, turşu, sirke ve baharatlı yiyecekler tüketilmemeli.
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Süt, reflüye iyi gelir mi?
Reflü rahatsızlığı olanlarda süt çok fazla gaza neden oluyorsa, laktozsuz süt, ayran veya kefir de tercih edilebilir.
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Reflü neden olur?
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan, reflüyü tetikleyen durumları şu şekilde sıraladı:
Yemek alışkanlıkları: Midenin aşırı doldurulması ve özellikle dolu mide ile yatma, yağlı-kızartmalı yemekler, acele yemek yeme, salçalı-soslu besinler, fazla kahve tüketilmesi, gazlı içecekler.
Aşırı kilo: Reflünün en sık rastlanılan nedeni olan mide fıtığı, obez insanlarda normal kişilere göre çok daha fazla görülmektedir. Karın içindeki aşırı yağlanma, karın içi boşluktaki basıncı arttırdığından reflü oluşumu kolaylık kazanmaktadır. Obezitenin oluşumunda etkisi olan kötü beslenme alışkanlıkları reflü oluşumunu kolaylaştırmaktadır.
Gebelik ve karnı sıkıca saran korse gibi giyecekler: Karın içi basıncının arttırarak reflüye neden olurlar (aşırı kiloya benzer şekilde).
Bazı ilaçlar, alkol, sigara, stres: Mide fıtığıyla reflü hastalığı bilinenin aksine aynı şey olmamakla birlikte, mide fıtığı reflünün oluşmasını kolaylaştırmaktadır.
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Reflü ve öksürük nasıl geçer?
Reflüyü geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Boğaz ağrısını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.
Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka bir doktora başvurunuz.