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GeriBeslenme Önerileri Reflüye İyi Gelen 8 Muhteşem Besin
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Reflüye İyi Gelen 8 Muhteşem Besin
Beslenme Önerileri

Reflüye İyi Gelen 8 Muhteşem Besin

Reflünün tedavisinde beslenme düzeni ve alınan gıdalar önemli rol oynuyor. İşte reflüye iyi gelen 8 harika besin...

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Mide kapakçığı, mide üzerinde yer alan ve besinlerin yemek borusundan yukarı çıkmasını engelleyen bir kas yapısı. Gıdalar bağırsaklar aracılığıyla mideye iniyor ve bu kas kapanıyor.

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Böylece besinler mideden yukarıya çıkamıyor. Mide kapakçığında meydana gelen sorun nedeniyle bu kasın çalışmaması ve besinlerin yemek borusundan yukarıya hareket etmesi sonucu da reflü meydana geliyor.

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Reflünün oluşmasında beslenme düzeni ve alınan gıdalar çok etkili. Kas yapısının bozulmasına neden olan asitli yiyecek ve içecekler, yemek borusuna hareket ettiği an midede acıya neden oluyor.

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Ayrıca midede yanma, kramp ve karın ağrısı da reflünün belirtileri arasında. Reflünün tedavisinde alınan gıdalar ve beslenme düzeni çok önemli. Bu hastalığa iyi gelen yiyecekler de bulunuyor. İşte reflüye iyi gelen besinler...

5Yulaf:
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Yulaf:

Lifli besinler, midede kolayca enzimlenir. Bu nedenle sindirim sisteminin işini kolaylaştırır. Yemek borusundan mideye indiği anda mide tarafından sindirimine başlanır.

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Lifli gıdaların başında yulaf ürünleri ve yulaf ezmesi gelir. Özellikle az yağlı süt ile tüketildiğinde yulaf ezmesi ve ekmeği hem reflüye iyi gelir hem de uzun süreli tokluk hissi verir.

7Balık:
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Balık:

Demir ve omega-3 bakımından çok zengin bir besin olan balık, yağ ve asit bakımından çok dengelidir.

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Bu nedenle reflü ağrılarının engellenmesini sağlar. Az yağla pişirilen balık, daha faydalıdır.

9Kereviz:
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Kereviz:

Düşük kalorili ürünler, reflü hastalarının her zaman tüketmesi gereken besinlerdir.

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Kereviz de düşük kalorilidir ve sindirim sistemi için çok faydalıdır. Haşlama olarak salataların içerisinde kullanılabilir.

11Lahana:
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Lahana:

İçerdiği C vitamini ve demir sayesinde birçok hastalığa iyi gelen lahana, reflü hastalarının öğünlerinde rahatlıkla tercih edebileceği bir besindir. Asit oranı düşük olduğu için çok faydalıdır.

12Muz:
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Muz:

Reflü hastalarının tercih edebileceği meyvelerin başında muz gelir. Ph değerinin çok düşük olması, enerji vermesi nedeniyle rahatlıkla tüketilebilir.

13Brokoli:
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Brokoli:

Reflü semptomlarının azalmasına yardımcı olan brokoli, besin değeri bakımından çok yüksek bir sebzedir. Mide yanmasına da iyi geldiği için iyi bir alternatif öğün olabilir.

14Haşlanmış patates:
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Haşlanmış patates:

Nişasta bakımından zengin bir besin olan patates, haşlanarak tüketildiğinde reflü hastalığına iyi gelir. Haşlandığı için yağ oranı ve asit düzeyi artmaz.

15Şeftali:
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Şeftali:

Lif bakımından zengin meyvelerin başında şeftali gelir. Sindirimi kolay ve asit içermeyen bu besini reflü hastaları öğünlerinde tercih edebilir.

Kaynak Fotoğraflar: Pixabay, iStock

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