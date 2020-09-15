Ranza modelleri - Çocuk odası ve küçük odalar için ranza modelleri (2020)

Çocuk odasında düzen sağlayan ranza modelleri Evin en çok dağılan köşesi olan çocuk odalarında, özellikle birden fazla kardeşin olduğu evler için en çok tercih edilen ranzalar, basamaklarında gizli çekmeceler olanlardır. Bu sayede oyuncak sepetlerine ayrıca bir yer ayırmak zorunda kalmaz, tasarruf ettiğiniz alanı çocuklarınıza kitaplık köşesi olarak değerlendirebilirsiniz.