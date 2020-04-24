MAHMURE ÖZEL
Ramazanın Vazgeçilmezi: Hurmanın İnanılmaz Faydaları
Hurma, ramazan ayının şüphesiz en sevilen besinlerinden. Birçok insan orucunu hurma ile açıyor, canı tatlı yediğinde hurmaya koşuyor. Sadece ramazan ayında değil, her zaman beslenme listemizde olması gereken hurma yemek için muhteşem sebepler aşağıda!
Hurmanın lif oranı çok yüksektir. 100 gram hurma yaklaşık 3,5 gram lif içeriyor. Lifi yüksek demek mide bağırsakta sünger etkisi gösteren demektir. Bu durumda hurma midede sünger gibi şişip yer kaplayacağı için aynı zamanda da tokluk hissini oluşturacaktır.
Hurmayı genelde iftarda yemeyi alışkanlık haline getirmişiz. Ancak sahurda da tüketilecek 2 adet hurmanın günlük tok kalma süresini uzatmaya etkisi olur. Özellikle yoğurtla birlikte yenirse kan şekerini daha iyi kontrol altında tutar.
Antioksidan içeriği hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Bu sayede dokusu yenilenen cilt daha genç bir görünüme kavuşuyor. Cildin ihtiyacı olan nemi karşılıyor. İşte bu yüzden hurma, her zaman tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır. Hurmayı diğer meyvelerden ayıran en önemli özelliği, hurma bekledikçe antioksidan özelliğini kaybetmez, artırır. Diğer meyveler bekledikçe antioksidan özelliğini yitirir ve çürür.
6