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GeriBeslenme Önerileri Ramazanın Vazgeçilmezi: Hurmanın İnanılmaz Faydaları
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Ramazanın Vazgeçilmezi: Hurmanın İnanılmaz Faydaları
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Ramazanın Vazgeçilmezi: Hurmanın İnanılmaz Faydaları

Hurma, ramazan ayının şüphesiz en sevilen besinlerinden. Birçok insan orucunu hurma ile açıyor, canı tatlı yediğinde hurmaya koşuyor. Sadece ramazan ayında değil, her zaman beslenme listemizde olması gereken hurma yemek için muhteşem sebepler aşağıda!

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Hurmanın lif oranı çok yüksektir. 100 gram hurma yaklaşık 3,5 gram lif içeriyor. Lifi yüksek demek mide bağırsakta sünger etkisi gösteren demektir. Bu durumda hurma midede sünger gibi şişip yer kaplayacağı için aynı zamanda da tokluk hissini oluşturacaktır.

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Hurmada bolca bulunan lifler; kolon, göğüs ve rahim kanseri riskinden bünyeyi koruyor. Düzenli olarak hurma tüketirseniz kansere yakalanma riskiniz de bir o kadar azalır.

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Hurmayı genelde iftarda yemeyi alışkanlık haline getirmişiz. Ancak sahurda da tüketilecek 2 adet hurmanın günlük tok kalma süresini uzatmaya etkisi olur. Özellikle yoğurtla birlikte yenirse kan şekerini daha iyi kontrol altında tutar.

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Antioksidanlar, damar ve kalp tıkanıklığına izin vermez. Çok iyi bir antioksidan olan hurma, vücudu zararlı bakteri ve mikroplardan arındırır. Ayrıca yaşlanmadan kaynaklanan hastalıkların meydana gelme riskini en aza indirir.

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Antioksidan içeriği hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Bu sayede dokusu yenilenen cilt daha genç bir görünüme kavuşuyor. Cildin ihtiyacı olan nemi karşılıyor. İşte bu yüzden hurma, her zaman tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır. Hurmayı diğer meyvelerden ayıran en önemli özelliği, hurma bekledikçe antioksidan özelliğini kaybetmez, artırır. Diğer meyveler bekledikçe antioksidan özelliğini yitirir ve çürür.

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Hurma çok iyi bir ara öğün seçeneğidir. İkindi ara öğününde yoğurtla birlikte veya 5-6 tane çiğ bademle birlikte tüketildiğinde akşam yemeğinde kendinizi daha iyi kontrol edersiniz ve daha az acıkırsınız.

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Hurmada bulunan demir minerali oldukça fazladır. İçeriğindeki demir, kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini artırıyor. Böylece kansızlık riskini en aza indiriyor ve kansızlık için tedavi gören kişilerin tedavi süresini kısaltarak hızlandırıyor.

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Ayrıca içerdiği B2 ve B3 vitamini, kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırıyor. Kısacası demir eksikliğinin meydana getirdiği kansızlık sorunu ile savaşan kişiler her gün düzenli olarak 5 adet hurma yerse günlük demir ihtiyacını karşılamış olur.

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Hurma, kalbin sağlıklı bir şekilde çalışmasında önemli bir rol oynuyor. İçerdiği zengin potasyum minerali sayesinde kan basıncını dengeleyerek kalp ritmini düzenliyor. Hurma, damar tıkanıklığına sebep olan durumları ortadan kaldırarak kalp sağlığını en iyi şekilde koruyor.

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Her bir hurma ortalama 20 kalori içerir. Dolayısı ile porsiyon kontrolü yapmak çok önemli. Bir kerede 3 adetten çok yememek gerekiyor. Daha yüksek miktarlarda yemek her yiyecekte olduğu gibi hurmada da kilo artışına neden olabilir.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy, Ingimage

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