Ramazanın Vazgeçilmezi: Hurmanın İnanılmaz Faydaları

Her bir hurma ortalama 20 kalori içerir. Dolayısı ile porsiyon kontrolü yapmak çok önemli. Bir kerede 3 adetten çok yememek gerekiyor. Daha yüksek miktarlarda yemek her yiyecekte olduğu gibi hurmada da kilo artışına neden olabilir.



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