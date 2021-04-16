Ramazan'da nasıl beslenmeli? Ramazan'da sağlıklı beslenme önerileri
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi etkisinde bir Ramazan daha geçiriyoruz. Bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek Ramazan’da daha rahat oruç tutabilmek için, sizlere beslenme önerileri hazırladık. İşte “Ramazan’da nasıl beslenmeli?” diyenlere, beslenme önerileri…
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1
Sağlıklı ve dengeli beslenmek Ramazan günlerinde oldukça önemlidir. Oruç tutarken bağışıklığımızı düşürmemek, daha enerjik ve sağlıklı olabilmenin anahtarı gibidir. Yeterli ve dengeli planlanmış öğünlerle bu süreçte de bağışıklık sistemimizin ihtiyaç duyduğu besin öğelerini vücudunuza alabilirsiniz.
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Ramazan’da nasıl beslenmeli?
Ramazan’da en önemli vitamin ve mineraller; Çinko, A ile C vitaminleridir. Bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından olan çinko patojenlere karşı kalkan oluşturuyor. Dolayısıyla çinkonun eksikliğinde virüs ve bakteri gibi zararlı mikroorganizmalara olan duyarlılık riski artıyor. Bu nedenle özellikle vücudunda çinko eksikliği olan kişilerin bağışıklık sistemi düşebiliyor.
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Ramazan’da hangi vitaminleri almalı?
A vitamini eksikliği de bağışıklık sisteminde bozulmalara, bunun sonucunda da enfeksiyonun daha kolay ilerlemesine yol açıyor. Antioksidan özellik gösteren ve vücut direncini arttıran C vitamini ise bu sürecin yıldızı olan bir diğer vitamin olarak karşımıza çıkıyor.
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Sahurda ise; A vitamini, çinko, probiyotik-prebiyotik ve protein içeren besinlerin sofranızda mutlaka bulunması gerekiyor. Çinko, en çok tam tahıllı ürünlerde, badem ve kabak çekirdeği gibi yağlı tohumlarda vardır. Tam tahıllı ekmek veya ev yapımı tam tahıllı peynirli poğaça tüketerek sahurda hem çinko eksikliğini tamamlayabilir hem de tokluk süresini uzatabilirsiniz. Daha uzun süre tok kalmak için sahurda yumurta, peynir ve süt gibi protein içeriği yüksek besinleri tercih etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemi için oldukça önemli bir mikro besin ögesi olan A vitamini içeriği de yüksek olan yumurta, süt ve süt ürünlerini özellikle ihmal etmeyin.
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Ramazan’da ne yemeli ne yememeli?
Hazımsızlıktan, mide yanmasından, reflüden ve kilo alma problemlerinden kurtulmak için özellikle kızartmalar, hamur işleri, aşırı şeker ve yağ içeren besinler, şerbetli tatlılar, çok tuzlu ve baharatlı yemekler, şarküteri ürünleri ile gazlı içeceklerden uzak durun. Tatlı olarak, şekersiz komposto, şekersiz meyve tatlısı, haftanın 1 -2 günü sütlü tatlı, dondurma veya güllaç tüketebilirsiniz.
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Probiyotikler sağlıklı bir bağırsak florasının oluşumuna katkı sağlıyor ve bu sayede, zararlı mikroorganizmaların bağırsaklardan dolaşım sistemine geçişini azaltıyorlar. sahurda süt yerine, ara sıra iyi bir probiyotik kaynağı olan ve bağışıklığı destekleyen kefiri tüketin.
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Antioksidanlar vücudu virüs, bakteri gibi patojenlere karşı bir kalkan gibi koruyor. İftarda pancar, kırmızı lahana, turp, ıspanak, brokoli, brüksel lahanası ve kırmızı biber gibi güçlü antioksidan besinlerle de bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.
Virüs ve bakteri gibi çeşitli patojenlere karşı dirençli olmak istiyorsanız çinkodan zengin olan kabak çekirdeği, yulaf ve çiğ bademi düzenli tüketmeniz çok önemli. Ara öğünlerde bademli yulaf lapası veya 1 çay bardağı tuzsuz kabak çekirdeği iyi bir alternatif olacaktır. Hücre ve doku onarımlarında rol alan, bağışıklık sistemini güçlendirip vücut direncini artıran C vitamininden zengin besinlere de ara öğününüzde mutlaka yer verin. Çilek, kivi, malta eriği (yenidünya), erik, yaban mersini ve dut tüketebilirsiniz.