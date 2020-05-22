Ramazanda Kilo Aldıysanız Bu Detoks Tam Sizlik!

İşte ramazanda kilo alanlar için detoks Bayramdan itibaren, eski düzeninize dönerek 3 ana öğün ve 2 ara öğün şeklinde bir düzen oturtup, metabolizma hızınızı tekrar artırmaya yönelmelisiniz. Eğer ki ramazan ayını fazla kilolarınız ile tamamlamışsanız, sizler için metabolik hızı artırmaya yardımcı olacak bir detoks programı uygulayabilirsiniz.



Bayramda veya bayramdan hemen sonra, üç gün boyunca uygulayabileceğiniz ve ortalama 2 kg’dan kurtulabileceğiniz o program: