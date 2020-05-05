Ramazanda ‘Karantina Çiftlerine’ Altın Öneriler

Ramazan ayına denk gelen koronovirüs karantinasında çiftlere sağlıklı bir birliktelik için tavsiyelerde bulunan Uzman Psikolog Burcu Subaşı, ‘Uğraşı Terapisi’ olarak adlandırılan ‘hobi edinmenin’ pandemi süreci için uygun bir çözüm olacağını belirtti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Bu yıl koronavirüs salgını sürecine denk gelen Ramazan ayı, alışılagelen toplu sofralardan uzakta, aile ve yakın ziyaretlerinin ertelendiği, hastalığa yakalanma korkusu ve endişenin hakim olduğu bir döneme denk geldi. 'Sosyal birliktelik’ yerine ‘sosyal izolasyonu’ deneyimlediğimiz bu günlerde toplum olarak psikolojimizin de derinden etkilendi.
2
Abone Ol
Bu dönemde kişilerin verdiği psikolojik tepkiler; güçsüz ve stres altında hissetmek ve stresin etkileri içinde sayabileceğimiz öfke, sinirlilik, içe kapanma, ağlama nöbetleri şeklinde kendini gösterebilir. İzolasyon, kısıtlanmışlık hissi, yakınlarımızdan ve sosyal çevremizden belirsiz süreyle ayrı kalmak, birçok kişide kaygılı, öfkeli ve depresif hissetme gibi durumlar yaratabilirken; dikkat dağınıklığı, unutkanlık gibi semptomlar da bu durumlara eşlik edebilir.
3
Abone Ol
Psikolojik zorluklar arttı
Ramazanda uzun saatler aç kalmak bazı kişilerde sinirlilik durumuna yol açıyor. Buna bir de ‘karantinanın’ neden olduğu ruhsal sıkıntıların ve yoksunlukların eklenmesi istenmeyen sorunlara yol açabiliyor. Hem evde hem de sosyal hayatta çatışmaların yaşanmaması adına bir takım tedbirlerin alınmasının faydalı olacaktır.
4
Abone Ol
Ramazan fizyolojik ihtiyaçlarımızı bekletmeyi ve ertelemeyi öğrendiğimiz bir aydır. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde oruç tutarken fizyolojik olarak zorlanırken, sağlımızın ve yakınlarımızın sağlığının tehdit altında oluşu ekstra bir psikolojik zorluk oluşturabiliyor.
5
Abone Ol
6
Abone Ol
Gündelik rutininizi bozmayın
Pandemi sürecinin ne kadar devam edeceğini bilmememizin yarattığı belirsizlik olaylara karşı toleransımızı düşürebiliyor. Sosyal olarak izole olmak da tüm insanlarda bir sıkışmışlık, zorlanmışlık, engellenmişlik hissi yarattıyor.
7
Abone Ol
Öncelikle bilmeliyiz ki, tıpkı bizler gibi milyonlarca kişi aynı duyguları hissediyor ve benzer düşüncelerle karantina sürecini atlatmaya çalışıyor. Bu yüzden bu dönemde gündelik yaşam rutinini bozmamaya çalışmak, ruh sağlığımızı rahatlatmak açısından bize çok yardımcı olacaktır. Geniş zamanlarımız olduğunu zannederek uyku ve yemek saatlerimizi geciktirmek bize iyi gelmeyeceği gibi, vaktinde uyuyup uyanmamak da bağışıklık sistemimizi ve sinir sistemimizi zayıflatacaktır. Bu iki sistemin doğrudan etkilenmesi dayanaklılığımızı da azaltır.
8
Abone Ol
Ramazan ayının getirdiği uyku ve yemek rutinlerine sadık kalmak, düzenli ve yeterli gıda almak, sevdiğimiz ve sohbetinden hoşlandığımız kişilerle iletişimde olmak, evde yapılabilecek egzersizleri düzenli ve her güne yayarak yapmak, vücudumuzun bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği gibi kişiye mutluluk hormonları salgılatarak psikolojik ve bedensel dayanıklılığımızı da artırır.
9
Abone Ol
Hayatınızda müzik ve dansa yer açın
‘Uğraşı Terapisi’ olarak adlandırılan ‘hobi edinme’ de pandemi süreci için uygun bir çözüm olacaktır. Üreten olmak kişiyi her durumda ruhsal ve zihinsel olarak sağlıklı hissettirir. Yarım kalmış kitaplarınızı ve işlerinizi bitirmek eski eşyalarınızı ayıklamak için uygun bir zaman olabilir. Bazı bilimsel çalışmalar, müzik ve dansın da iyileştirici etkisi olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca mizahı da unutmamak gerekir. Mizah böyle zor dönemlerde ruhumuza iyi gelen bir ilaç ve stresle baş etmek için çok güçlü bir silahtır. Mizah zor durumlarda dayanma gücümüzü artırır.
10
Abone Ol
Evde birbirinizine kişisel alan yaratın
Karantina sürecinde tüm günlerini alışık olmadık şekilde evde geçirmeye başlayan ve birbirlerinin belki de hiç görmedikleri yüzlerine tanık olan çiftlerin ilişkileri de sınavdan geçiyor. İzolasyon süreciyle birlikte çiftler ilişki süreleri ne olursa olsun; ister 6 aylık birliktelik, ister 20 yıllık birliktelik, daha önce hiç geçirmedikleri kadar uzun süre birlikte vakit geçirme durumunu deneyimlediler. Şunu bilmek gerekir ki, bu dönemde bireysel arzu ve isteklerin öne çıkması sanılanın aksine tartışma yaratmayıp herkesin kendine kişisel alan yaratabilmesine yardımcı olur.
11
Abone Ol
Çiftler bu dönemde yine zannedilenin aksine sürekli aynı şeyleri yapıp birlikte vakit geçirmek yerine kendilerine kişisel alanlar yaratmalı, evdeki rutin işler ile ilgili iş bölümü içinde olmalılar. İlişkilerde eşit sorumluluk almamak, sorumluluk konusunda eşler arasında adaletsiz dağılımın olması öfke sorunları yaratır. Eş olmak, ilişkide olmak demek aynı zamanda aynı şeyleri hissedip aynı şeyleri düşünmek değildir.
12
Abone Ol
Örneğin, taraflardan birinin kaygılandığı bir duruma diğeri o denli kaygılanmayıp tedbir almak konusunda o denli ihtiyatlı davranmayabilir. Anlayışlı olmaya çalışmak, kişisel alanlara, fikirlere saygılı olmak ve kişilerin kendi kişisel alanlarına yatırım yapmaları her durumda olduğu gibi bu dönemde de ilişkilere iyi gelecektir.
13
Abone Ol
Çocuğunuzun duygularını ciddiye alın
Bu zor dönemde çocuklar ve ergenlerin sosyal ilişkileri kesintiye uğradı. Biliyoruz ki, sosyal temas yaşam süresince hayatımızın en çok bu döneminde (çocukluk, ergenlik) önem kazanıyor. Dolayısıyla çocuklar ve ergenler için ‘strese karşı daha hassas gruplar’ diyebiliriz. Yine yaşlılarla ilgili salgına yakalanma riskini taşıdıkları için yaşlıları da strese hassas grup sayabiliriz.
14
Abone Ol
Bu dönemde çocuklarla yaşanabilecek öfke, agresyon, kaygı ya da depresif belirtilere onları bilgilendirerek bilimsel ve ciddi kaynaklar referans edilerek yanıt verilmeli. Bir diğer deyişle çocuğun duygusu ciddiye alınarak yanıt verilmeli ve açıklama yapılmalıdır. Yaşlılarda ise yalnızlık duygusu söz konusu olduğu için sık sık aramak, temas halinde olmak, konuşmak, daha çok onları ve duygusal ihtiyaçlarını dinlemek her gruba da bu durumun geçici bir dönem olduğunu hatırlatmak faydalı olacaktır.