Ramazanda ‘Karantina Çiftlerine’ Altın Öneriler

Hayatınızda müzik ve dansa yer açın ‘Uğraşı Terapisi’ olarak adlandırılan ‘hobi edinme’ de pandemi süreci için uygun bir çözüm olacaktır. Üreten olmak kişiyi her durumda ruhsal ve zihinsel olarak sağlıklı hissettirir. Yarım kalmış kitaplarınızı ve işlerinizi bitirmek eski eşyalarınızı ayıklamak için uygun bir zaman olabilir. Bazı bilimsel çalışmalar, müzik ve dansın da iyileştirici etkisi olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca mizahı da unutmamak gerekir. Mizah böyle zor dönemlerde ruhumuza iyi gelen bir ilaç ve stresle baş etmek için çok güçlü bir silahtır. Mizah zor durumlarda dayanma gücümüzü artırır.