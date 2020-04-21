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GeriDiyet Rehberi Ramazanda BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± Güçlü TutmanÄ±n YollarÄ±
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Diyet Rehberi

Ramazanda BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± Güçlü TutmanÄ±n YollarÄ±

Sosyal izolasyon nedeni ile birÃ§ok kiÅŸinin evlerinden Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¼n iÃ§inde harcanÄ±lan enerjinin alÄ±nan enerjiden az olmasÄ± nedeniyle kilo artÄ±ÅŸÄ± yaÅŸanabileceÄŸini sÃ¶yleyen Diyetisyen Neslihan Aktepe, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n korunmasÄ± ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin gÃ¼Ã§lenmesi iÃ§in birtakÄ±m Ã¶nerilerde bulundu.

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1

BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi Ã§ok hamur iÅŸi tÃ¼ketilerek korunamayacaÄŸÄ± gibi bu yiyeceklerin sÄ±k tÃ¼ketilmesi halinde diyabet, hipertansiyon gibi hastalÄ±klara da davetiye Ã§Ä±karÄ±lmaktadÄ±r.

2

BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirmek ve Kovid-19'dan korunabilmek iÃ§in Ã¶zellikle gece gÃ¶lgesi denilen patlÄ±can, kÄ±rmÄ±zÄ± biber, domates gibi sebzeler, sarÄ±msak, soÄŸan, turp, Ä±spanak, kabak, koyu yeÅŸil yapraklÄ± sebzeler, limon, nar, portakal, elma, ayva, muz gibi meyveler, kuru baklagiller, tam tahÄ±llar, yoÄŸurt, balÄ±k yaÄŸÄ±, keten tohumu, kuru yemiÅŸler, soya ve baharatlardan Ã¶zellikle kara hardal tohumu, kekik, zerdeÃ§al, karabiber, acÄ± pul biber tÃ¼ketimi Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r.

3SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±n korunmasÄ±nda uyku dÃ¼zeni Ã¶nem taÅŸÄ±yor

SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±n korunmasÄ±nda uyku dÃ¼zeni Ã¶nem taÅŸÄ±yor

Gece sahura kalkÄ±p geÃ§ saatlerde uyuyacaÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in 'NasÄ±l olsa evdeyim, gÃ¼ndÃ¼z uyurum.' dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle uyku dÃ¼zeni deÄŸiÅŸtirilmemeli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¼ndÃ¼z yani metabolizmanÄ±n en hÄ±zlÄ± olduÄŸu saatlerde uyuyor olmak daha da Ã§ok kilo aldÄ±racaktÄ±r. Kilo artÄ±ÅŸÄ± da baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k siteminin zayÄ±flamasÄ±nda Ã¶nemli bir faktÃ¶rdÃ¼r. Gece uykusu vÃ¼cut iÃ§in Ã§ok deÄŸerlidir. Ancak gÃ¼ndÃ¼z kÄ±sa sÃ¼reli bir uyku tercih edilebilir. Ã–zellikle televizyon karÅŸÄ±sÄ±nda uyuklamak vÃ¼cudu strese sokarak tokluk hormonu olan leptini baskÄ±lar. Bu durumda da insÃ¼lin hormonu artarak vÃ¼cudu yaÄŸlandÄ±rÄ±r. YaÄŸlanan vÃ¼cutta diyabet, hipertansiyon, yÃ¼ksek kolesterol gibi hastalÄ±klarÄ±n geliÅŸimini kolaylaÅŸÄ±r.

4OruÃ§luyken yaÅŸanÄ±lan halsizliÄŸin nedenlerinden biri yeterli su iÃ§ilmemesi

OruÃ§luyken yaÅŸanÄ±lan halsizliÄŸin nedenlerinden biri yeterli su iÃ§ilmemesi

Ramazanda iftarÄ±n da mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca ikiye bÃ¶lÃ¼nmesi gerekir. Ä°lk bÃ¶lÃ¼mde hafif bir ÅŸeyler atÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra ikinci bÃ¶lÃ¼mde ana yemeÄŸin tÃ¼ketilmesi uygun olacaktÄ±r. Bu ÅŸekilde uzun sÃ¼re aÃ§lÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± kan ÅŸekeri dengesi korunabilir.Â

5

Ä°ftardan 2 saat sonra evde birtakÄ±m egzersiz programlarÄ± ile harcanÄ±lan enerji artÄ±rÄ±lmalÄ±. Bu sene pandemi nedeniyle evde kalÄ±nan sÃ¼re arttÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶zellikle fiziksel aktivite Ã¶nceki yÄ±llara oranla daha az olduÄŸundan hamur tatlÄ±larÄ± yerine daha dÃ¼ÅŸÃ¼k kalorili sÃ¼tlÃ¼ tatlÄ±lar veya meyve tatlÄ±larÄ± tÃ¼ketilmeli. EÄŸer illaki tatlÄ± tÃ¼ketilecekse yanÄ±nda sÃ¼t ya da kefir tÃ¼ketilmesi kan ÅŸekerini dengelemek iÃ§in faydalÄ± olacaktÄ±r. Hatta tatlÄ± yerine meyvelerin Ã¼zerine toz tarÃ§Ä±n, bitter kakao, zerdeÃ§al karÄ±ÅŸÄ±mÄ± dÃ¶kerek tÃ¼ketmek Ã§ok saÄŸlÄ±klÄ± olacaktÄ±r. YanÄ±nda da biraz kuruyemiÅŸ ve sÃ¼tle mÃ¼kemmel bir ara Ã¶ÄŸÃ¼n elde edilebilir.

6

Ã–dem sorunu tartÄ±da 1-2 kilo fazla Ã§Ä±kmanÄ±za neden olacaktÄ±r. Tuz tÃ¼ketimini azaltabilmek iÃ§in zerdeÃ§al, kimyon, karabiber, acÄ± pul biber karÄ±ÅŸÄ±mÄ± kullanÄ±labilir.

7

Su iÃ§ine portakal, limon, salatalÄ±k dilimleri da tÃ¼ketilebilir. OruÃ§ tutarken yaÅŸanÄ±lan sorunlardan biriside gaz ÅŸikayetidir. Gaz ÅŸikayeti iÃ§in en doÄŸal ve pratik Ã§Ã¶zÃ¼m sÄ±cak suya kimyon tohumu veya kimyon ilave ederek tÃ¼ketmektir. SÄ±vÄ± elektrolit kaybÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in her gÃ¼n 1-2 ÅŸiÅŸe maden suyu iÃ§ilebilir.

8

Ã‡ay kahve tÃ¼ketimini artÄ±rmak ve geÃ§ saatlere kadar tÃ¼ketmek uyku dÃ¼zeninizi Ã§ok bozacaktÄ±r. YeÅŸil Ã§ayÄ±n geÃ§ saatte tÃ¼ketilmesi, uykusuzluÄŸa neden olabilir. Sahurda yatmadan Ã¶nce papatya, melisa, rezene Ã§ayÄ±nÄ± tÃ¼keterek hem sÄ±vÄ± tÃ¼ketimi artÄ±rÄ±labilir hem de uyku sorunu Ã§Ã¶zÃ¼mlenebilir.

FotoÄŸraflar: iStock, Ä°ngimage

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