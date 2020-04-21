BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirmek ve Kovid-19'dan korunabilmek iÃ§in Ã¶zellikle gece gÃ¶lgesi denilen patlÄ±can, kÄ±rmÄ±zÄ± biber, domates gibi sebzeler, sarÄ±msak, soÄŸan, turp, Ä±spanak, kabak, koyu yeÅŸil yapraklÄ± sebzeler, limon, nar, portakal, elma, ayva, muz gibi meyveler, kuru baklagiller, tam tahÄ±llar, yoÄŸurt, balÄ±k yaÄŸÄ±, keten tohumu, kuru yemiÅŸler, soya ve baharatlardan Ã¶zellikle kara hardal tohumu, kekik, zerdeÃ§al, karabiber, acÄ± pul biber tÃ¼ketimi Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r.