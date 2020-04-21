SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±n korunmasÄ±nda uyku dÃ¼zeni Ã¶nem taÅŸÄ±yor Gece sahura kalkÄ±p geÃ§ saatlerde uyuyacaÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in 'NasÄ±l olsa evdeyim, gÃ¼ndÃ¼z uyurum.' dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle uyku dÃ¼zeni deÄŸiÅŸtirilmemeli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¼ndÃ¼z yani metabolizmanÄ±n en hÄ±zlÄ± olduÄŸu saatlerde uyuyor olmak daha da Ã§ok kilo aldÄ±racaktÄ±r. Kilo artÄ±ÅŸÄ± da baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k siteminin zayÄ±flamasÄ±nda Ã¶nemli bir faktÃ¶rdÃ¼r. Gece uykusu vÃ¼cut iÃ§in Ã§ok deÄŸerlidir. Ancak gÃ¼ndÃ¼z kÄ±sa sÃ¼reli bir uyku tercih edilebilir. Ã–zellikle televizyon karÅŸÄ±sÄ±nda uyuklamak vÃ¼cudu strese sokarak tokluk hormonu olan leptini baskÄ±lar. Bu durumda da insÃ¼lin hormonu artarak vÃ¼cudu yaÄŸlandÄ±rÄ±r. YaÄŸlanan vÃ¼cutta diyabet, hipertansiyon, yÃ¼ksek kolesterol gibi hastalÄ±klarÄ±n geliÅŸimini kolaylaÅŸÄ±r.