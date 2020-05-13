Ramazan Bayramı’nı Kilo Almadan Geçirmek İçin Öneriler

İhtiyacınızdan fazla besin tüketmeyin Her zaman neyi ne zaman ve ne kadar yediğinizin farkına vararak karnınızı doyurun. İhtiyacınız olmadığını düşündüğünüz besini tüketmek zorunda da olmadığınızı hatırlayın, üstelik fazladan tüketeceğiniz yağ oranı fazla, kalori içeriği yüksek besinlerin size sağlık yerine gaz, hazımsızlık, mide bulantısı gibi mide ve bağırsak sistemi rahatsızlıkları veya tansiyon yükselmesi gibi birçok sağlık sorunu getireceğini düşünün. Bilinçli farkındalık (mindfulness) diye isimlendirebileceğimiz bu yöntemle bedeninizi lüzumsuz gıdalar için bir çöp kutusu olmaktan korumanız mümkün olacaktır.