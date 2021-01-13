Rahim AÄŸzÄ± Kanseri HakkÄ±nda DoÄŸru Bilinen 10 YanlÄ±ÅŸ

Tek cinsel partneri olan veya evli olan kadÄ±nlarda HPV enfeksiyonu ve rahim aÄŸzÄ± kanseri gÃ¶rÃ¼lmez: YANLIÅž! DOÄžRUSU: Rahim aÄŸzÄ± kanserinin nedeni HPV virÃ¼sÃ¼dÃ¼r. Bu enfeksiyon sadece bir kiÅŸiyle ve bir kere cinsel iliÅŸki olsa da bulaÅŸabilir. Bu enfeksiyonu almak iÃ§in Ã§ok sayÄ±da partnere sahip olmak gerekmez. Ancak Ã§ok sayÄ±da partner sadece HPV enfeksiyonu bulaÅŸma ihtimalini artÄ±rÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla cinsel iliÅŸkisi olan her kadÄ±nda HPV enfeksiyonu ve rahim aÄŸzÄ± kanseri gÃ¶rÃ¼lebilir. HPV virÃ¼sÃ¼nÃ¼n kimden ve ne zaman alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilinmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Bazen virÃ¼s uzun yÄ±llar hÃ¼crelerin iÃ§inde sessizce durur ve HPV testi yapÄ±lmadÄ±ktan sonra varlÄ±ÄŸÄ± bilinmez.