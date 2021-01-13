Rahim AÄŸzÄ± Kanseri HakkÄ±nda DoÄŸru Bilinen 10 YanlÄ±ÅŸ
DÃ¼nyada kadÄ±nlar arasÄ±nda en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len 4. kanser tÃ¼rÃ¼ olan rahim aÄŸzÄ± (serviks) kanseri son yÄ±llarda hÄ±zla yaygÄ±nlaÅŸÄ±yor. Oysa dÃ¼nyada her yÄ±l 500 bini aÅŸkÄ±n kadÄ±nÄ±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve yarÄ±sÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi rahim aÄŸzÄ± kanserinden aÅŸÄ± ile bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de korunmak mÃ¼mkÃ¼n!
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Rahim aÄŸzÄ± kanserinde HPV aÅŸÄ±sÄ± ve erken tanÄ± hayati Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±ndan, tÃ¼m dÃ¼nyada farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturabilmek iÃ§in toplumun dikkati her yÄ±l Ocak ayÄ±nda rahim aÄŸzÄ± kanserine Ã§ekiliyor. Rahim aÄŸzÄ± kanserinin en Ã¶nemli nedeni; cinsel yolla bulaÅŸan Ä°nsan Papilloma VirÃ¼sÃ¼ (HPV) oluyor. Kanser olgularÄ±nÄ±n yÃ¼zde 99â€™unda HPV varlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterilmiÅŸtir. AyrÄ±ca erken yaÅŸta cinsel aktivitenin baÅŸlamasÄ± ve Ã§ok sayÄ±da cinsel partner, doÄŸum kontrol haplarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ± da bu kansere yol aÃ§abiliyor.
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Rahim aÄŸzÄ± kanseri Ã¶nlenebilir bir kanserdir. Genellikle belirti vermez ve rutin taramalar sÄ±rasÄ±nda tanÄ±sÄ± konur. Buna karÅŸÄ±n bazÄ± belirtilere karÅŸÄ± Ã§ok dikkatli olmalÄ± ve bu ÅŸikayetler varsa pandemi de olsa mutlaka hekime baÅŸvurulmalÄ±dÄ±r. KadÄ±n HastalÄ±klarÄ± ve DoÄŸum, Jinekolojik Onkoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Mete GÃ¼ngÃ¶r, rahim aÄŸzÄ± kanseri hakkÄ±nda toplumda doÄŸru bilinen 10 yanlÄ±ÅŸÄ± anlattÄ±, Ã¶nemli uyarÄ±lar ve Ã¶nerilerde bulundu.
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Rahim aÄŸzÄ± kanseri hiÃ§ belirti vermez: YANLIÅž!
DOÄžRUSU:Â Rahim aÄŸzÄ± kanseri sinsice seyredip ileri aÅŸamaya kadar belirti vermeden ilerleyebilse de; bazÄ± belirtilere karÅŸÄ± Ã§ok dikkatli olmak gerekiyor. Ã–zellikle;Â iliÅŸki sonrasÄ± kanama, ara kanama, kÃ¶tÃ¼ kokulu kanlÄ± akÄ±ntÄ± ve kasÄ±k aÄŸrÄ±sÄ± gibi ÅŸikayetler rahim aÄŸzÄ± kanserine iÅŸaret edebildiÄŸinden, Ã¶zellikle iÃ§erisinde bulunduÄŸumuz pandemi sÃ¼recinde hastaneye gitmeye Ã§ekinmemek, mutlaka hekime baÅŸvurmak gerekiyor.
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HPV vÃ¼cuda girdikten sonra bir daha temizlenmez: YANLIÅž!
DOÄžRUSU: VÃ¼cudumuzun baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi HPV vÃ¼cuda girdikten sonraki 2 yÄ±l iÃ§inde virÃ¼sÃ¼ yÃ¼zde 90 vÃ¼cudumuzdan temizler. VÃ¼cuttan temizlendikten sonra hayatÄ±n deÄŸiÅŸik zamanlarÄ±nda tekrar aynÄ± veya farklÄ± tiplerle enfekte olunabilir. Ancak her HPV virÃ¼sÃ¼ kansere yol aÃ§maz. Genital bÃ¶lgede 40 civarÄ±nda HPV tipi enfeksiyon yapar.
BunlarÄ±n sadece 15â€™i kansere neden olan yÃ¼ksek riskli HPV tipleridir. Ã–zellikle Tip 16 ve Tip 18 rahim aÄŸzÄ± kanserinin yÃ¼zde 70â€™inden sorumludur. DiÄŸer 13 yÃ¼ksek riskli tip ise geri kalan kanserlerden sorumludur. YÃ¼ksek riskli olmayan tipler kansere neden olmaz ve bir kÄ±smÄ± sadece kanser Ã¶ncÃ¼lÃ¼ lezyonlara bir kÄ±smÄ± da sadece siÄŸillere yol aÃ§arlar. SiÄŸiller kansere dÃ¶nÃ¼ÅŸmez.
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Smear testini sÄ±k sÄ±k yaptÄ±rÄ±rsam kanserden daha iyi korunurum: YANLIÅž!Â
DOÄžRUSU: Smear testleri 21 yaÅŸÄ±ndan itibaren baÅŸlar ve 70 yaÅŸÄ±na kadar 3 yÄ±lda bir yapÄ±lÄ±r. 30 yaÅŸÄ±ndan sonra HPV testi, smear testine eklenerek (Co-test) veya tek baÅŸÄ±na 5 yÄ±lda bir yapÄ±lÄ±r. SonuÃ§larÄ±n anormal gelmesi veya riskli durumlarda bu sÃ¼reler kÄ±salabilir. Riskli bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nda daha sÄ±k smear testlerinin yapÄ±lmasÄ± tanÄ± koyma ÅŸansÄ±nÄ± artÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± gibi yanÄ±lma ihtimali yÃ¼zÃ¼nden gereksiz endiÅŸeye yolaÃ§ar ve gereksiz biyopsi iÅŸlemleri yapÄ±lmasÄ±na neden olur.
DOÄžRUSU:Â HPV virÃ¼sÃ¼ alÄ±ndÄ±ktan sonra baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi tarafÄ±nda 2 yÄ±l iÃ§inde bÃ¼yÃ¼k oranda temizlenir. Temizlendikten sonra tekrar HPV alabiliriz. Bu nedenle aÅŸÄ±, HPV enfeksiyonu geÃ§irmiÅŸ olsun olmasÄ±n 45 yaÅŸÄ±na kadar herkese yapÄ±labilir. AÅŸÄ±; mevcut HPV enfeksiyonunu tedavi etmez, korunmak iÃ§in yapÄ±lÄ±r. HPV aÅŸÄ±larÄ± 3 doz halinde toplam 6 ay iÃ§inde yapÄ±lÄ±r. Bu 3 doz yapÄ±ldÄ±ktan sonra bir daha tekrarlanmasÄ±na gerek yoktur. AÅŸÄ±lar iÃ§inde bulunan HPV tiplerine karÅŸÄ± Ã¶mÃ¼r boyu koruma saÄŸlarlar. AÅŸÄ±lar 9-45 yaÅŸ arasÄ± hem kadÄ±nlara hem de erkeklere yapÄ±labilir.
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HPV enfeksiyonu olmasÄ± rahim aÄŸzÄ± kanseri olacaÄŸÄ±m anlamÄ±na gelir: YANLIÅž!
DOÄžRUSU: HPV varlÄ±ÄŸÄ± kanser olacaÄŸÄ±nÄ±z veya olduÄŸunuz anlamÄ±na gelmez. HPV enfeksiyonu baÅŸladÄ±ktan sonra yÃ¼zde 90 iki yÄ±l iÃ§inde baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi sayesinde vÃ¼cudunuzdan temizlenir. Kalan yÃ¼zde 10â€™luk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ vÃ¼cudumuzda kalmaya devam eder. HPV virÃ¼sÃ¼ vÃ¼cudumuzda kalmaya devam ettiÄŸi sÃ¼rece hiÃ§ hastalÄ±k yapmayabilir. Ancak bunlarÄ±n bir kÄ±smÄ± kanser Ã¶ncesi lezyonlarÄ± yapar ve yaklaÅŸÄ±k 15-20 yÄ±l iÃ§inde rahim aÄŸzÄ± kanserine dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir. Bu sÃ¼reÃ§te tarama programlarÄ± sayesinde tespit edilip kanser olmadan tedavi edilebilir.
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Rahim aÄŸzÄ± kanseri genetik olarak aileden gelir: YANLIÅž!
DOÄžRUSU: Rahim aÄŸzÄ± kanserinin nedeni cinsel yolla bulaÅŸan HPV virÃ¼sÃ¼dÃ¼r. Ancak bu virÃ¼sÃ¼ alan herkes kanser olmaz. Ailesel bir geÃ§iÅŸi yoktur. Ailesinde rahim aÄŸzÄ± kanseri olanlar fazladan bir risk altÄ±nda deÄŸildir.
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Rahim aÄŸzÄ± kanseri az rastlanan bir kanserdir: YANLIÅž!
DOÄžRUSU:Â Rahim aÄŸzÄ± kanseri dÃ¼nyada kadÄ±nlar arasÄ±nda en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len 4. kanserdir. Her yÄ±l bu kanserden bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada 500 binden fazla yeni vaka ve 300 binden fazla Ã¶lÃ¼m gÃ¶rÃ¼lmektedir. Ancak bunlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± geliÅŸmemiÅŸ Ã¼lkelerde, kanser tarama programlarÄ±nÄ±n iyi uygulanmadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkelerde gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Ãœlkemizde rahim aÄŸzÄ± kanseri giderek daha fazla kadÄ±nda gÃ¶rÃ¼lmektedir.
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HPV testi veya smear testinin bozuk gelmesi durumunda rahim alÄ±nmalÄ±dÄ±r: YANLIÅž!
DOÄžRUSU:Â HPV testinin pozitif gelmesi ve smear testinin bozuk gelmesi rahim aÄŸzÄ±nda bir anormallik veya kanser olduÄŸu anlamÄ±na gelmez. Bir anormallik olup olmadÄ±ÄŸÄ± biyopsi yapÄ±ldÄ±ktan sonra anlaÅŸÄ±lÄ±r. Rahimin alÄ±nmasÄ± HPV enfeksiyonunu ortadan kaldÄ±rmaz. Rahim alÄ±nmasÄ±nÄ±n sadece ÅŸiddetli kanser Ã¶ncesi aÅŸamalarda veya kanser tanÄ±sÄ± alÄ±nÄ±rsa yeri vardÄ±r.
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Rahim aÄŸzÄ± kanseri menopoz sonrasÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼r: YANLIÅž!
DOÄžRUSU:Â Rahim aÄŸzÄ± kanserinin nedeni HPV enfeksiyonudur ve HPV enfeksiyonunun en sÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yaÅŸ grubu 24â€™tÃ¼r. Rahim aÄŸzÄ± kanseri HPV enfeksiyonu olduktan sonra 10-20 yÄ±l iÃ§inde oluÅŸabildiÄŸine gÃ¶re aslÄ±nda genÃ§ yaÅŸlarda da sÄ±klÄ±kla gÃ¶rÃ¼lebilir. Rahim aÄŸzÄ± kanserinin gÃ¶rÃ¼lmesinin menopoz ile bir baÄŸlantÄ±sÄ± yoktur.
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Tek cinsel partneri olan veya evli olan kadÄ±nlarda HPV enfeksiyonu ve rahim aÄŸzÄ± kanseri gÃ¶rÃ¼lmez: YANLIÅž!
DOÄžRUSU: Rahim aÄŸzÄ± kanserinin nedeni HPV virÃ¼sÃ¼dÃ¼r. Bu enfeksiyon sadece bir kiÅŸiyle ve bir kere cinsel iliÅŸki olsa da bulaÅŸabilir. Bu enfeksiyonu almak iÃ§in Ã§ok sayÄ±da partnere sahip olmak gerekmez. Ancak Ã§ok sayÄ±da partner sadece HPV enfeksiyonu bulaÅŸma ihtimalini artÄ±rÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla cinsel iliÅŸkisi olan her kadÄ±nda HPV enfeksiyonu ve rahim aÄŸzÄ± kanseri gÃ¶rÃ¼lebilir. HPV virÃ¼sÃ¼nÃ¼n kimden ve ne zaman alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilinmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Bazen virÃ¼s uzun yÄ±llar hÃ¼crelerin iÃ§inde sessizce durur ve HPV testi yapÄ±lmadÄ±ktan sonra varlÄ±ÄŸÄ± bilinmez.