Pürüzsüz ve Sağlıklı Bir Cilt İçin 6 Maske Tarifi

MUZ MASKESİ A, B ve E vitamini bakımından zengin olan bir muz cildinize harikalar katabilir. Koyu lekeleri azaltır, yaşlanma sürecini yavaşlatır ve cildi nemlendirir. Olgun bir muzu ezin ve yüzünüze ve boynunuza kadar sürün. 15-20 dakika bekletin ve soğuk suyla durulayın. Daha iyi sonuçlar için duruladıktan sonra 2-3 dakika buz küpleri ile cildinize masaj bile yapabilirsiniz.