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GeriGüzellik Reçeteleri Pürüzsüz ve Sağlıklı Bir Cilt İçin 6 Maske Tarifi
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Pürüzsüz ve Sağlıklı Bir Cilt İçin 6 Maske Tarifi
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Pürüzsüz ve Sağlıklı Bir Cilt İçin 6 Maske Tarifi

Yaz aylarında güneş, nem, deniz ve havuz cildimizi donuk ve kuru hale getirebilir. Sağlıklı beslenmek ve nemli kalmak, cildinizin taze ve canlı kalmasına yardımcı olmanın en yaygın yollarından ikisidir. Ancak cildinize ışıltılı ışıltı ve pürüzsüz görünüm katmanın yolu ise besleyici cilt maskelerinden geçiyor. İşte hepimizin hayali olan sağlıklı ve yumuşak cilde sahip olmamızı sağlayacak ev yapımı 6 cilt maskesi…

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1MUZ MASKESİ
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MUZ MASKESİ

A, B ve E vitamini bakımından zengin olan bir muz cildinize harikalar katabilir. Koyu lekeleri azaltır, yaşlanma sürecini yavaşlatır ve cildi nemlendirir. Olgun bir muzu ezin ve yüzünüze ve boynunuza kadar sürün. 15-20 dakika bekletin ve soğuk suyla durulayın. Daha iyi sonuçlar için duruladıktan sonra 2-3 dakika buz küpleri ile cildinize masaj bile yapabilirsiniz.

2ZERDEÇAL MASKESİ
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ZERDEÇAL MASKESİ

Bir kasede zerdeçal, bal ve süt veya yoğurdu karıştırarak kalın bir macun elde edin. En sevmediğiniz tişörtü giyin (zerdeçal elbiselerde leke bıraktığı için) ve macunu yüzünüze sürün. Çok güçlü bir antioksidan ve antibakteriyel olan zerdeçal, sivilcelerin temizlenmesine ve sivilce izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Yaklaşık 10-15 dakika kalmasına izin verin. Soğuk suyla durulayın.

3SÜT MASKESİ
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SÜT MASKESİ

Kalın bir macun oluşturmak için 3 yemek kaşığı süt, 3 yemek kaşığı bal ve 1 fincan ince öğütülmüş yulafı bir kasede karıştırın. Temizlediğiniz yüzünüze maskeyi uygulayın ve parmak uçlarınızla masaj yapın. Kurumasını bekleyin ve ardından soğuk suyla durulayın. Cildinizin daha yumuşak ve pürüzsüz olduğunu anında hissedeceksiniz.

4YOĞURT MASKESİ
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YOĞURT MASKESİ

1 çorba kaşığı yoğurdu 1 çorba kaşığı balla karıştırıp yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Bu ayrıca herhangi bir sivilceden cildini temizlemeye yardımcı olur ve daha fazla çıkmasını önler. Haftada 1 kez de yoğurdu biraz portakal suyuyla karıştırın ve sağlıklı bir ışıltı için cilde uygulayın.

5YUMURTA MASKESİ
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YUMURTA MASKESİ

Yağlı ciltler için bir yumurta alın ve yumurta akını ayırın. Yumurta beyazlarını çırpın ve 1/2 limon sıkın. 10-15 dakika bekletin. Yağsız ve iyi tonlanmış bir cilde sahip olmak için bu maskeyi haftada 2-3 kez kullanın.

6HİNDİSTAN CEVİZİ VE YEŞİL ÇAY MASKESİ
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HİNDİSTAN CEVİZİ VE YEŞİL ÇAY MASKESİ

Işıltılı ve nemli ciltler için 1 çay kaşığı hindistancevizi yağını 2 çay kaşığı yeşil çay yaprakları ve 2 çay kaşığı limon suyuyla karıştırın. Hindistan cevizi yağının iyice karıştığını ve karışımdan ayrılmadığını görün. Karışımı yüzünüze sürün ve 5-10 dakika bekletin. Durulayın ve kurulayın.

Fotoğraflar: İstock

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