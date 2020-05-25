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GeriGüzellik Reçeteleri Pürüzsüz Bir Cilt İçin Tüketmeniz Gereken 5 Muhteşem Besin
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Pürüzsüz Bir Cilt İçin Tüketmeniz Gereken 5 Muhteşem Besin
Güzellik Reçeteleri

Pürüzsüz Bir Cilt İçin Tüketmeniz Gereken 5 Muhteşem Besin

Pürüzsüz bir cilt herkesin hayali...Sağlıklı aynı zamanda güzel bir cilt için bazı besinler büyük önem taşıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, pürüzsüz bir cilt için tüketmeniz gereken 5 harika besini sıraladı.

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Sağlıksız ve kötü beslenme tüm vücudu olumsuz etkilediği gibi cildinde hızlı yaşlanmasına neden olur. Tek yönlü beslenme çok yanlış, ihtiyacınız olan tüm vitaminleri yeteri kadar almalısınız. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenmenizde fayda var.

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Sofranızda lifli gıdaların ağırlıklı olmasına özen gösterin. Şekeri ve tuzu mutlaka azaltın. Sık sık sebze ve meyve tüketin. A, E ve C vitaminlerini sıklıkla tercih edin.

3Ispanak
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Ispanak

Cildin onarılmasını ve bakımını düzenleyen A vitaminidir. Yeterli derecede alınmadığında deri pullanması ve akne gibi sorunlar meydana gelir. Ispanak, A vitamini içeriği sayesinde antioksidan etkisi ile de cilt için kıymetli besindir. Ispanak aynı zamanda C ve E vitamini kaynağıdır.

4Kereviz
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Kereviz

Pürüzsüz bir cilt için kereviz iyi bir seçimdir. K vitamini deposu olan bu sebze kan akışını düzenler. Kan akışı tüm vücut için önemli olduğu gibi cilt sağlığı açısında da oldukça önemlidir.

5Somon
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Somon

Kuru, tahriş olmuş cilt veya ciltte oluşan siyah ve beyaz noktaların nedeni vücutta alması gereken yağ asitlerinin özellikle de Omega-3'ün eksikliğinden kaynaklanabilir. Yağ asitleri genelde cilt yapılandırması, nem içeriği ve genel olarak esneklikten sorumludur. Fakat bu yağları vücut kendisi sağlayamaz bunu dışarıdan besin olarak almanız gerekir. Buna bağlı olarak Omega-3 açısından zengin olan somon iyi bir tercih olacaktır.

6Yumurta
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Yumurta

Kalsiyum emilimini geliştiren, ciltte hücre gelişimini sağlayan, cildi nemlendiren ve besleyen D vitamini yumurta sarısında mevcuttur. Her gün 1 yumurta tüketmek cilt sağlığı açısından da gereklidir.

7Kuru fasulye
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Kuru fasulye

Yağ salgısını düzenleyen, sivilce oluşumunu azaltan kolajen üretimini destekleyen B vitamini kuru fasulyede vardır. B vitamini de cilt sağlığı için diğer vitaminler gibi önemlidir.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, iStock

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