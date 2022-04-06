PRP Tedavisi Nedir, Ne İşe Yarar? PRP Tedavisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

PRP tedavisi nedir?

Kolajen, doğduğumuz andan itibaren vücudumuzda olan bir proteindir. Genç yaşlarda vücutta bol miktarda bulunur. Ancak, zamanla vücudun kolajen depoları azalır. Bu da, cildin elastikiyetini kaybederek kırışıklık, ince çizgi ve yaşlanma belirtilerinin görünür hale gelmesine neden olur.



PRP enjeksiyonu; cildin kendi kendini yenileme sürecini destekleyen ve genç görünümün temel bileşeni olan kolajeni tetikleyerek büyüme faktörlerini serbest bırakır.



PRP tedavisi, kolajen ve elastin üretimini tetikleyerek cilt dokusu ve kalitesini arttırır ve ciltteki lekeler, yara izlerini azaltmaya yardımcı olur. Bu da, daha sağlıklı ve parlak bir cilt görünümü ile sonuçlanır.