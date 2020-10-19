Propolis, Koronavirüsten Korur mu?

Koronavirüs pandemisi devam ederken hepimiz kişisel önlemlerimizi almaya, bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye önem veriyoruz. Bu dönemde propolis bağışıklığa olumlu etkisiyle büyük ilgi görüyor.
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Propolisin bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisiyle sadece koronavirüsten korunma sürecinde değil aynı zamanda iyileşme sürecinde de fayda sağladığına dikkat çeken Prof. Dr. Sibel Silici, propolisin akciğer enfeksiyonlarında iyileşmeye sağladığı katkının göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor.
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Son 20 yıl içerisinde birçok viral salgın yaşadık. 2002’de şiddetli akut solunum sendromu, (SARS) 2009’da H1N1 influenza, 2012 yılında Suudi Arabistan’da tanımlanan Ortadoğu solunum sendromu ve son olarak (MERS-CoV) 11 Şubat 2020’de Dünya Sağlık Örgütü yeni bir viral hastalığı “2019 koronavirüs hastalığı-Covid-19”u duyurdu. Sonrasında tüm dünyada hızla artan hasta ve ölüm haberleri nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü, korona salgını tehdidini “çok yüksek” seviyeye yükseltti.
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Bu nedenle toplumda bulaşmayı azaltmak en önemli hedef haline geldi. Uzmanlar, bulaşmayı azaltmanın tek yolunun bağışıklık sistemini desteklemek olduğunu söylüyor. Bu süreçte en merak edilenlerden biri de propolisin bağışıklığa etki edip etmediği konusu.
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Yüksek antioksidan aktiviteye sahip propolis, bu süreçte en popüler gıda takviyesi haline geldi. Propolise talebin artmasında sadece bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi değil, antioksidan aktivitesi, inflamasyon (iltihabı) giderici özelliği ve virüsler üzerine gösterdiği aktivitenin de etkisi bulunuyor.
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Uzmanlar, propolisin koronavirüsten korunma sürecinde etkili olduğu gibi iyileşme sürecinde de fayda sağladığı söylüyor. Bilimsel çalışmalarda propolisin aktif bileşenlerinin Herpes simplex virüs, parainfluenza ve HIV gibi çok sayıda virüse karşı etkili olduğu gösterildi.
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Virüslerin sebep olduğu semptomları iyileştirdiği bildirildi. İnfluenza ile enfekte edilen farelere propolis verildiğinde bronşlarındaki sıvıda viral yükün azaldığı ve semptomların iyileştiği görüldü. Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan virüsler üzerine etkisi klinik çalışmalarla gösterildi.
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Yeni çalışmalar propolisin immünolojik özelliklerinin çoğunlukla immün sistemi uyaran sitokinlerin salınmasında azalmaya yol açtığını gösterdi.
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Koronavirüs özellikle akciğerlerde hasar oluşturuyor. Propolisin akciğer enfeksiyonlarında iyileşmeye sağladığı katkının da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Bu süreçte propolisin anti-infamatuvar yani iltihap giderici aktivitesi öne çıkıyor.
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Trombosit kümeleşmesini önleyen, histamin gibi inflamasyonda rolü olan aracıların salınımını engelleyen propolisin bu amaçla kullanılan ilaçların etkinliğini de artırdığı görüldü. Tüm bu nedenlerle içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında propolis tüketilmesi hem bu viral enfeksiyondan korunmak hem de iyileşme sürecinde fayda sağlıyor.
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Ancak propolis satın alırken mutlaka alkol ve glikol gibi kimyasallar içermediğine, etken maddesi yüksek ve doğal çözücüler kullanılmış olmasına dikkat edilmeli, kaliteli ve güvenilir markaların ürünleri tercih edilmeli.