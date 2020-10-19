Propolis, Koronavirüsten Korur mu?

Trombosit kümeleşmesini önleyen, histamin gibi inflamasyonda rolü olan aracıların salınımını engelleyen propolisin bu amaçla kullanılan ilaçların etkinliğini de artırdığı görüldü. Tüm bu nedenlerle içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında propolis tüketilmesi hem bu viral enfeksiyondan korunmak hem de iyileşme sürecinde fayda sağlıyor.