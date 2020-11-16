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Probiyotikli Kremler Nedir ve Cilde Nasıl Etki Eder?

Sağlığa faydalarıyla bilinen probiyotikler son dönemde cilt sağlığı ve güzelliği için bakım ürünlerinde de kullanılıyor. Probiyotiklerin sivilce ve egzama oluşumunu önlemeye yardımcı olduğuna, yağ salgısını ve nem dengesini düzenlediğine dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, daha sağlıklı ve sıkı bir cilt için probiyotikli ürünlerin kullanımına erken yaşlarda başlanması gerektiğinin altını çiziyor.