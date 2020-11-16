Probiyotikli Kremler Nedir ve Cilde Nasıl Etki Eder?
Sağlığa faydalarıyla bilinen probiyotikler son dönemde cilt sağlığı ve güzelliği için bakım ürünlerinde de kullanılıyor. Probiyotiklerin sivilce ve egzama oluşumunu önlemeye yardımcı olduğuna, yağ salgısını ve nem dengesini düzenlediğine dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, daha sağlıklı ve sıkı bir cilt için probiyotikli ürünlerin kullanımına erken yaşlarda başlanması gerektiğinin altını çiziyor.
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İnsan vücudunda yaşayan sayısı trilyonlarla ifade edilen yararlı bakterilere probiyotik adı veriliyor. Bazı gıdalarla vücudumuza aldığımız bu bakteriler, bağışıklık sistemimizi güçlendirerek vücudumuzu hastalık ve mikroplara karşı dirençli kılıyor. Probiyotiklerin kansere karşı da vücudumuzu koruduğu biliniyor. Zaman içinde antibiyotik kullanımı ve kötü beslenme alışkanlıklarından dolayı bağırsak floramız bozuluyor ve probiyotik bakteriler azalıyor.
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Bu nedenle en iyi probiyotik kaynakları olan kefir, boza, yoğurt, turşu, tarhana ve şalgam suyu gibi gıdaların bolca tüketilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Son yıllarda probiyotikler bilinen bu faydalarının yanı sıra cilt sağlığı üzerindeki etkileriyle de öne çıkıyor. Probiyotik içeren ve deri florasını koruyan cilt bakım ürünleri yükselen trendler arasında yer alıyor.
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Kleopatra’nın sırrı probiyotikti
Aslında probiyotikler çok eski çağlardan beri cildi güzelleştirmek için kullanılıyor. Çok eski çağlarda Mısır’da Kleopatra’nın süt banyosu yaptığı söylenir. Aslında Kleopatra’nın kullandığının ekşimiş, bozulmuş süt olduğu bilinmektedir.
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Fermente olmuş yani ekşimiş süt, laktik asit ve probiyotik bakımından zengindir. Laktik asitin peeling etkisi vardır. O dönemde probiyotik kavramı bilinmese de insanlar ekşimiş sütte faydalı bir şeyler bulunduğunun farkındaydı.
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Sivilce ve egzama oluşumunu önlüyor
Probiyotiklere erken yaşlarda başlamak cildin daha sağlıklı ve sıkı olması açısından iyi bir yatırımdır. Özellikle hassas cilt yapısına sahip, egzamaya yatkın ciltlerde probiyotik içerikli temizleyici, nemlendirici ve serumların kullanımı ile cildin onarımı sağlanır, tahrişlerin önüne geçilebilir.
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Probiyotik içerikli ürünler, akneye neden olan bakterilerin cilt üzerinde sivilce yapıcı etkisini azaltıp, aynı zamanda yağ salgısını düzenliyor. Atopik dermatit gibi çocukluk çağında başlayan egzamaların tedavisinde de probiyotikli veya mevcut probiyotik ortamı destekleyen kremler kullanılıyor. Probiyotik içerikli kremler cildin üst koruyucu tabakasının florasını güçlendirerek egzama oluşumunun önüne geçiyor.
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Düzenli kullanımda kırışıkları azaltıyor
Yapılan bilimsel çalışmalarda üç ay boyunca düzenli olarak probiyotik besinler tüketen kadınlarda kırışıklıklarının azaldığı ve ciltteki nem oranının arttığı görüldü. Hava kirliliği, sigara, güneş ışınları ve cilt yapısına uygun olmayan temizleyicilerin kullanımı sonucu bozulan cilt florası probiyotik içerikli kremlerle onarabiliyor. Bu ürünler yardımıyla çevresel nedenlerle oluşan yaşlanmanın önüne geçilerek, kolajen ve elastin üretimi de destekleniyor.