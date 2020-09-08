Probiyotikler Kadın Sağlığında Ne Kadar Etkili?

Vajinal enfeksiyonu engelliyor Kadın üreme organı vajinada, diğer organlardan farklı olarak zararlı bakterilerle savaşmak için bizzat bakteriler rol oynar. Bu bakterilerin vajina içinde enfeksiyona neden olabilecek diğer bakterilerin çoğalmasına engel olur. Laktobasil adı verilen ve asitli ortamda üreme özelliği bulunan bakteriler vajina sağlığının korunmasında oldukça önemli bir yer tutar.