Priyanka Chopra’nın Güzellik Sırları

Dudak ovma Chopra’nın en dikkat çeken yeri olan pembe ve pürüzsüz dudaklarına sahip olmak biraz emek istiyor.



Priyanka, deniz tuzu, %100 saf bitkisel gliserin ve gül suyu kullanarak dudaklarını ovuyormuş. Bu aslında dudak fırçalamanın basit bir versiyonu. Ek olarak sadece şeker ve gül suyu ekleniyor. Dudaklarınızda biraz pembe bir görünüm oluşmasını istiyorsanız Priyanka’nın annesi Madhu Chopra, bu karışıma gül yaprakları da eklemenizi öneriyor.