Prezervatif Kullanılırken Yapılan 8 Yanlış

Bir kereden fazla aynı ürün kullanımı Prezervatifi bir defadan fazla kullanmak da sık yapılan hatalardan biri. Bu hem hijyen konusunda sorun yaratıyor hem de aşınabilme veya yıpranabilme oranı yüksek olan ürünün tam olarak koruma sağlamamasına neden oluyor.



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