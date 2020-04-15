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GeriCinsellik Prezervatif Kullanılırken Yapılan 8 Yanlış
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>Prezervatif Kullanılırken Yapılan 8 Yanlış
Cinsellik
MAHMURE ÖZEL

Prezervatif Kullanılırken Yapılan 8 Yanlış

Son yıllarda artan cinsel hastalıklar ve istenmeyen gebelikler korunma yöntemlerini de yakından incelemeyi gerektiriyor. İstenmeyen gebelikten korunma yöntemlerinin başında gelen prezervatifler hem kullanım kolaylığı hem de pratik olması nedeniyle pek çok kişi tarafından cinsel ilişkide tercih ediliyor. Prezervatifin amacını tam olarak yerine getirmesi de doğru kullanımına bağlı. İşte prezervatif kullanırken yapılan yanlışlar..

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1Yanlış yüzey kullanımı

Yanlış yüzey kullanımı

Prezervatifi kullanırken öncelikli olarak iç ve dış yüzeyi doğru şekilde birbirinden ayırmak gerekiyor. Yanlış yüzeyi kullanılan prezervatiflerin üzerinde yer alan spermisitler de işlevini yerine getiremeyince istenmeyen hamilelik oranı da artıyor.

2Prezervatifi geç kullanma

Prezervatifi geç kullanma

Cinsel ilişkide ön sevişmenin uzun olduğu durumlarda çiftler prezervatifi geç kullanmayı tercih edebiliyor. Bu da boşalmanın hemen öncesinde ortaya çıkan penetrasyon döneminde çiftlerin korunmasız olmasına yol açıyor ve hamile kalma ihtimalinin de artmasına neden oluyor.

3Sertleşme öncesi kullanım

Sertleşme öncesi kullanım

Prezervatifi sertleşme öncesinde kullanmak prezervatifin penise tam olarak oturmamasına neden oluyor. Bu da ereksiyon olamama sorununu beraberinde getiriyor.

4Çift prezervatif kullanımı

Çift prezervatif kullanımı

Daha fazla koruma elde etmek amacıyla yapılan çift prezervatif kullanımı da istenmeyen durumlara yol açabiliyor. Çift prezervatif kullanımı boşalma ve orgazm hissini azaltıyor.

5Yanlış prezervatif kullanımı

Yanlış prezervatif kullanımı

Penis boyuna uygun olmayan prezervatif seçimi sızıntı yaparak istenmeyen hamileliklere zemin hazırlayabilir. Bu nedenle penis boyuna en yakın prezervatifi seçmek oldukça önemli.

6Yırtık prezervatif kullanımı

Yırtık prezervatif kullanımı

Yırtık veya hatalı üretilmiş prezervatifi kullanmak hamilelik riskini önemli ölçüde artırır. Prezervatif kullanmadan önce ürünü iyice incelemek ve yırtık veya delik olması durumunda ise ürünü kullanmamak en doğrusu.

7Son kullanım tarihi geçmiş ürün kullanımı

Son kullanım tarihi geçmiş ürün kullanımı

Paket üzerinde yer alan son kullanım tarihine bakarak tarihi geçmiş prezervatifleri kullanmamak gerekiyor. Tarihi geçmiş ürünler koruma işlevlerini tam olarak yerine getiremedikleri için gebelik riski oldukça artıyor.

8Bir kereden fazla aynı ürün kullanımı

Bir kereden fazla aynı ürün kullanımı

Prezervatifi bir defadan fazla kullanmak da sık yapılan hatalardan biri. Bu hem hijyen konusunda sorun yaratıyor hem de aşınabilme veya yıpranabilme oranı yüksek olan ürünün tam olarak koruma sağlamamasına neden oluyor.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage

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