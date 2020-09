Polikistik Over Sendromu Kadınlarda Kısırlık Nedeni mi?

Her 10 kadından 1’inde görülüyor Kadınlardaki önemli bir yumurtlama problemi olan polikistik over sendromu, her 10 kadından birinde görülmektedir. Üreme çağındaki kadınlarda sık ortaya çıkan bu sorun, yumurtalıklarda oluşan fazla sayıda yumurta kesesi görülmesi şeklinde kendini belli etmektedir.