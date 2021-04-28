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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Pirinç Suyu Ne İşe Yarar? Pirinç Suyunun Cilde ve Saça Faydaları
Güzellik Reçeteleri
Fotoğraflar: iStock

Pirinç Suyu Ne İşe Yarar? Pirinç Suyunun Cilde ve Saça Faydaları

Vaktimizin çoğunu evlerimizde geçirdiğimiz bu günlerde, evde doğal bakım yöntemlerine ilgi artmış durumda. Bu yöntemlerden biri de saça ve cilde faydalarıyla en çok aranan bakımlardan olan pirinç suyu. Peki pirinç suyu ne işe yarar, nasıl kullanılır? İşte pirinç suyunun faydaları

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Pirinç suyu, pirinç pişirildikten veya ıslatıldıktan sonra kalan nişastalı sudur. Saçı pürüzsüz ve parlak hale getirdiği ve daha hızlı uzamasına yardımcı olduğu düşünülmektedir. Pirinç suyu cilt üzerinde de benzer etkilere sahiptir. Cildi pürüzsüzleştirmeye ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşturmaya yardım eder.

2Pirinç Suyu Ne İşe Yarar

Pirinç Suyu Ne İşe Yarar?

Pirinç taneleri yüzde 75-80 oranında nişasta içerir. Pirinç suyu, pirinci ıslattıktan veya pişirdikten sonra kalan nişastalı sudur. Pirinç suyu B ve E vitaminlerinden amino asitlere birçok vitamin ve minerali içerir.

3Pirinç Suyunun Faydaları Nelerdir

Pirinç Suyunun Faydaları Nelerdir?

Saç için pirinç suyu kullanmanın faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Pirinç suyu saçı çözer

Saçı pürüzsüzleştirir

Pirinç suyu saçın parlamasını sağlar

Pirinç suyu sayesinde saç dipleri güçlenir

Saçın sağlıklı uzamasına yardımcı olur

4Pirinç Suyu Nasıl Yapılır

Pirinç Suyu Nasıl Yapılır?

Pirinç suyu yapmanın birkaç farklı yolu vardır:

1.) Pirinçleri ıslatarak

Islatma, pirinç suyu yapmanın en hızlı yoludur.

Bu yöntemi kullanmak için;

Yarım fincan pişmemiş pirini iyice durulayın

Pirinci 2-3 bardak su ile bir kaseye koyun

30 dakika bekletin

Pirinç suyunu temiz bir kaseye süzün

2.) Fermente ve sade pirinç suyu

Bazı araştırmacılar, fermente pirinç suyunun sade pirinç suyundan daha fazla faydası olduğunu iddia ediyor. Yapılan araştırmalara göre, fermente maddeler daha yüksek miktarda antioksidan içerir. Antioksidanlar, saç ve cilt hücresi hasarıyla savaşabilir, bu yüzden güzellik ürünlerinde tipik bileşenlerdir.

Pirinç suyunu fermente etmek için ıslatma yönteminin 1-4 adımlarını izleyin. Süzmeden önce pirinç suyunu 2 güne kadar oda sıcaklığında bekletin ve mayalanmasına izin verin. Pirinç suyunu kullanmadan önce temiz bir kaseye süzün.

3.) Pirinç suyunu kaynatarak

Pirinç suyu yapmanın bir başka yolu da pirinci kaynatmaktır.

Yarım fincan pirinci genellikle yemek pişirmek için kullanılan suyun iki katı su ile kaplayın. Pirinci kaynar suda pişirin ve kullanmadan önce pirinç suyunu temiz bir kaseye süzün.

5Pirinç Suyu Nasıl Kullanılır

Pirinç Suyu Nasıl Kullanılır?

Pirinç suyu bir saç kreminin yerini alabilir. Bunu yapmak için aşağıdaki aşamaları uygulamayı deneyin:

Saçınızı şampuanla yıkayın

Sonrasında iyice durulayın

Saçlarınıza pirinç suyu dökün

Pirinç suyuyla saçınıza ve saç derisine masaj yapın

20 dakikaya kadar bekletin

Son olarak ılık suyla saçlarınızı iyice durulayın

6Pirinç Suyunun Cilde Faydaları

Pirinç Suyunun Cilde Faydaları

Saç için faydalarının yanı sıra, pirinç suyu cilde de iyi gelebilir. Günümüzde pirinç suyu da cilt bakımı olarak popülerlik kazanıyor. Cildinizi yatıştırıp cilt tonunu eşitlediği, hatta karma ciltlerin yaşadığı kuruluk ve yağlanma sorunlarını iyileştirdiği söylenir. Daha da cazip olan pirinç suyu, evde kolayca ve ucuza yapabileceğiniz bir şeydir.

Pirinç suyu, cildinizi korumaya ve onarmaya yardımcı olduğu bilinen maddeler içerir. Bazı gerçek faydalarına rağmen, bununla ilgili bilimin tam olarak kanıtlanamadığı birçok iddia var.

Birçok web sitesi, cildi aydınlatmak veya koyu lekeleri azaltmak için pirinç suyu kullanmanızı önerir. Aslında sabunlar, tonerler ve kremler dahil pek çok ticari ürün pirinç suyu içerir.

Bazı insanlar pirinç suyunun cilt aydınlatma gücüne yemin eder. İçerisindeki bazı kimyasalların pigmenti hafiflettiği bilinse de ne kadar etkili olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur.

7Pirinç Suyu Cilde Nasıl Uygulanır

Pirinç Suyu Cilde Nasıl Uygulanır?

Pirinç suyu hazırlamanın birkaç farklı yolu vardır. Bunların hepsi, pirincin üzerinde çalışmadan önce iyice durulanmasını gerektirir. Ayrıca çoğu araştırmacı, kullandığınız pirincin türünün önemli olmadığını söylüyor.

Pirinci iyice durulayın ve süzün. Pirinçten yaklaşık dört kat daha fazla su kullanın. Pirinci ve suyu karıştırın ve kaynatın. Ateşten çıkarın. Bir kaşık alın ve yararlı kimyasalları serbest bırakmak için pirinci bastırın, pirinci bir elek ile süzün ve suyu bir haftaya kadar hava geçirmez bir kapta soğutun. Kullanmadan önce sade suyla seyreltin.

NOT: Tüm bu uygulamaları denemeden önce mutlaka bir uzmana danışmanızı ve yama yöntemiyle öncelikle cildinizin bir köşesinde denemenizi öneririz.

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