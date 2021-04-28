Pirinç Suyu Ne İşe Yarar? Pirinç Suyunun Cilde ve Saça Faydaları

Pirinç Suyunun Cilde Faydaları Saç için faydalarının yanı sıra, pirinç suyu cilde de iyi gelebilir. Günümüzde pirinç suyu da cilt bakımı olarak popülerlik kazanıyor. Cildinizi yatıştırıp cilt tonunu eşitlediği, hatta karma ciltlerin yaşadığı kuruluk ve yağlanma sorunlarını iyileştirdiği söylenir. Daha da cazip olan pirinç suyu, evde kolayca ve ucuza yapabileceğiniz bir şeydir.



Pirinç suyu, cildinizi korumaya ve onarmaya yardımcı olduğu bilinen maddeler içerir. Bazı gerçek faydalarına rağmen, bununla ilgili bilimin tam olarak kanıtlanamadığı birçok iddia var.



Birçok web sitesi, cildi aydınlatmak veya koyu lekeleri azaltmak için pirinç suyu kullanmanızı önerir. Aslında sabunlar, tonerler ve kremler dahil pek çok ticari ürün pirinç suyu içerir.



Bazı insanlar pirinç suyunun cilt aydınlatma gücüne yemin eder. İçerisindeki bazı kimyasalların pigmenti hafiflettiği bilinse de ne kadar etkili olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur.