Pirinç Suyu Ne İşe Yarar? Pirinç Suyunun Cilde ve Saça Faydaları
Vaktimizin çoğunu evlerimizde geçirdiğimiz bu günlerde, evde doğal bakım yöntemlerine ilgi artmış durumda. Bu yöntemlerden biri de saça ve cilde faydalarıyla en çok aranan bakımlardan olan pirinç suyu. Peki pirinç suyu ne işe yarar, nasıl kullanılır? İşte pirinç suyunun faydaları…
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Pirinç suyu, pirinç pişirildikten veya ıslatıldıktan sonra kalan nişastalı sudur. Saçı pürüzsüz ve parlak hale getirdiği ve daha hızlı uzamasına yardımcı olduğu düşünülmektedir. Pirinç suyu cilt üzerinde de benzer etkilere sahiptir. Cildi pürüzsüzleştirmeye ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşturmaya yardım eder.
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Pirinç Suyu Ne İşe Yarar?
Pirinç taneleri yüzde 75-80 oranında nişasta içerir. Pirinç suyu, pirinci ıslattıktan veya pişirdikten sonra kalan nişastalı sudur. Pirinç suyu B ve E vitaminlerinden amino asitlere birçok vitamin ve minerali içerir.
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Pirinç Suyunun Faydaları Nelerdir?
Saç için pirinç suyu kullanmanın faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Pirinç suyu saçı çözer
Saçı pürüzsüzleştirir
Pirinç suyu saçın parlamasını sağlar
Pirinç suyu sayesinde saç dipleri güçlenir
Saçın sağlıklı uzamasına yardımcı olur
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Pirinç Suyu Nasıl Yapılır?
Pirinç suyu yapmanın birkaç farklı yolu vardır:
1.) Pirinçleri ıslatarak
Islatma, pirinç suyu yapmanın en hızlı yoludur.
Bu yöntemi kullanmak için;
Yarım fincan pişmemiş pirini iyice durulayın
Pirinci 2-3 bardak su ile bir kaseye koyun
30 dakika bekletin
Pirinç suyunu temiz bir kaseye süzün
2.) Fermente ve sade pirinç suyu
Bazı araştırmacılar, fermente pirinç suyunun sade pirinç suyundan daha fazla faydası olduğunu iddia ediyor. Yapılan araştırmalara göre, fermente maddeler daha yüksek miktarda antioksidan içerir. Antioksidanlar, saç ve cilt hücresi hasarıyla savaşabilir, bu yüzden güzellik ürünlerinde tipik bileşenlerdir.
Pirinç suyunu fermente etmek için ıslatma yönteminin 1-4 adımlarını izleyin. Süzmeden önce pirinç suyunu 2 güne kadar oda sıcaklığında bekletin ve mayalanmasına izin verin. Pirinç suyunu kullanmadan önce temiz bir kaseye süzün.
3.) Pirinç suyunu kaynatarak
Pirinç suyu yapmanın bir başka yolu da pirinci kaynatmaktır.
Yarım fincan pirinci genellikle yemek pişirmek için kullanılan suyun iki katı su ile kaplayın. Pirinci kaynar suda pişirin ve kullanmadan önce pirinç suyunu temiz bir kaseye süzün.
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Pirinç Suyu Nasıl Kullanılır?
Pirinç suyu bir saç kreminin yerini alabilir. Bunu yapmak için aşağıdaki aşamaları uygulamayı deneyin:
Saçınızı şampuanla yıkayın
Sonrasında iyice durulayın
Saçlarınıza pirinç suyu dökün
Pirinç suyuyla saçınıza ve saç derisine masaj yapın
20 dakikaya kadar bekletin
Son olarak ılık suyla saçlarınızı iyice durulayın
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Pirinç Suyunun Cilde Faydaları
Saç için faydalarının yanı sıra, pirinç suyu cilde de iyi gelebilir. Günümüzde pirinç suyu da cilt bakımı olarak popülerlik kazanıyor. Cildinizi yatıştırıp cilt tonunu eşitlediği, hatta karma ciltlerin yaşadığı kuruluk ve yağlanma sorunlarını iyileştirdiği söylenir. Daha da cazip olan pirinç suyu, evde kolayca ve ucuza yapabileceğiniz bir şeydir.
Pirinç suyu, cildinizi korumaya ve onarmaya yardımcı olduğu bilinen maddeler içerir. Bazı gerçek faydalarına rağmen, bununla ilgili bilimin tam olarak kanıtlanamadığı birçok iddia var.
Birçok web sitesi, cildi aydınlatmak veya koyu lekeleri azaltmak için pirinç suyu kullanmanızı önerir. Aslında sabunlar, tonerler ve kremler dahil pek çok ticari ürün pirinç suyu içerir.
Bazı insanlar pirinç suyunun cilt aydınlatma gücüne yemin eder. İçerisindeki bazı kimyasalların pigmenti hafiflettiği bilinse de ne kadar etkili olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur.
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Pirinç Suyu Cilde Nasıl Uygulanır?
Pirinç suyu hazırlamanın birkaç farklı yolu vardır. Bunların hepsi, pirincin üzerinde çalışmadan önce iyice durulanmasını gerektirir. Ayrıca çoğu araştırmacı, kullandığınız pirincin türünün önemli olmadığını söylüyor.
Pirinci iyice durulayın ve süzün. Pirinçten yaklaşık dört kat daha fazla su kullanın. Pirinci ve suyu karıştırın ve kaynatın. Ateşten çıkarın. Bir kaşık alın ve yararlı kimyasalları serbest bırakmak için pirinci bastırın, pirinci bir elek ile süzün ve suyu bir haftaya kadar hava geçirmez bir kapta soğutun. Kullanmadan önce sade suyla seyreltin.
NOT: Tüm bu uygulamaları denemeden önce mutlaka bir uzmana danışmanızı ve yama yöntemiyle öncelikle cildinizin bir köşesinde denemenizi öneririz.