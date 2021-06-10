Pilates Zayıflatır Mı? Evde, Hamilelerde, Aletli Pilatesin Faydaları ve Vücuda Etkileri

Pilatesin kilo verdirip verdirmediği konusu oldukça merak ediliyor. Hem hamileler için hem de formunu korumak isteyenler için gözde egzersiz şekillerinden olan pilatesin, aletli, aletsiz, hamilelikte ve evde uygulanabilen pek çok çeşidi var. Kendinize en uygun pilates hareketlerini bulmak ve düzenli pilates yapmak da bir o kadar önemli. Bir diğer önemli konu olan pilates kilo verdirir mi sorusunu Kişisel Spor Eğitmeni Engin Midilli yanıtlıyor…