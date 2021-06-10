Pilates Zayıflatır Mı? Evde, Hamilelerde, Aletli Pilatesin Faydaları ve Vücuda Etkileri
Fazla kilolarından kurtulmak isteyen ve aynı zamanda düzgün bir vücut yapısına sahip olmak isteyenlerin favori egzersiz şekli olan pilatesin aslında pek çok faydası bulunuyor. Aletli ve aletsiz evde farklı şekillerde deneyebileceğiniz pilateste istikrarlı olmak da oldukça önemli. Özellikle vaktimizin çoğunu evde geçirdiğimiz son zamanlarda pilates zayıflatır mı konusu neredeyse kilolarıyla baş etmek isteyen tüm kadınların ortak noktası diyebiliriz. Peki gerçekten pilates zayıflatır mı? Pilatesin faydaları ve vücuda etkileri nelerdir? Hazırsanız, başlıyoruz.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Pilatesin kilo verdirip verdirmediği konusu oldukça merak ediliyor. Hem hamileler için hem de formunu korumak isteyenler için gözde egzersiz şekillerinden olan pilatesin, aletli, aletsiz, hamilelikte ve evde uygulanabilen pek çok çeşidi var. Kendinize en uygun pilates hareketlerini bulmak ve düzenli pilates yapmak da bir o kadar önemli. Bir diğer önemli konu olan pilates kilo verdirir mi sorusunu Kişisel Spor Eğitmeni Engin Midilli yanıtlıyor…
2
Pilates kilo verdirir mi?
Dolaylı olarak pilatesin kilo vermeye ve incelmeye az da olsa katkı sağlar. Pilates yapan kişilerin dayanıklılığı artar ve metabolizması hızlanır. Bu sebepten metabolizmanız hızlandığı için elbette fayda görebilmeniz mümkündür.
Pilates, direkt olarak kilo verdirmeyi amaçlayan bir metod değildir. Bunun sebeplerini ise şu şekilde sıralayabiliriz;
Nabzınız yeterince yüksek olmadığından yağ yakımı çok düşük seviyelerde olacaktır.
Hareketlerin %90 ı esneklik, nefes kontrolü, odaklanma, omurga dengeleyici ve core (vücudun merkez bölgesine verilen ad) dengeleyici egzersizler ve postür bozukluğuna yönelik rehabilite çalışmaları olduğu içindir.
3
Evde pilatesin faydaları nelerdir?
Pilatesin faydalarından belki de en önemlisi eklemleri güçlendirmesidir. Eklem ağrılarının sebeplerinden biri, uzun süre aynı pozisyonda kalmaktır ve pilates kasları esnetirken eklemlerde biriken stresi azaltır.
Pilates, vücuda karnı içeri çekip dik durmayı öğretir.
Egzersiz sırasında karın sürekli içeride olduğu için bu zamanla alışkanlık haline gelir.
Özellikle büyüme döneminde pilatese başlamak, omurga eğriliği ve kamburluk gibi duruş bozukluklarını önlemede önemli rol oynar.
Derin karın kaslarında koordinasyon ve gücün arttırılmasıyla, bel omurunun stabilize edilerek korur.
Sürekli nükseden sırt ağrılarına karşı oldukça olumlu etkiler sağlar.
Karın bölgesini vücudun merkezi olarak alan pilates, merkezden aldığı kuvvetle kalçaları da şekillendirir.
4
Düzenli yapılan pilates, vücut gücünü ve esnekliğini arttırır.
Düzgün bir duruş, denge ve kondisyon kazandırır.
Ciğer kapasitesinin artmasına yardımcı olur, derin, sağlıklı bir nefes tekniğiyle daha iyi kan dolaşımı sağlar.
Yaşanan sakatlıklardan sonra vücudun eski haline dönebilmesi için de pilates oldukça faydalıdır.
Aynı zamanda pilates, daha açık ve yenilenmiş bir zihne sahip olmanızı sağlar.
5
Aletli pilatesin faydaları nelerdir?
Daha profesyonel aletlerle çalışmayı hedefleyen aletli pilatesin faydalarını ise şu şekilde sıralayabiliriz;
Duruş bozukluklarını düzeltir.
Nefes tekniklerini geliştirir.
Karın kaslarının forma girmesini sağlar.
Ağrıları azaltmaya yardımcı olur.
Esneklik kazandırır.
Denge bozukluklarını düzenler ve koordinasyon yeteneğinizi geliştirir.
6
Hamilelikte pilates hareketlerinin faydaları
Hamilelik döneminde yapılan doktor kontrolü altındaki yürüyüşlerden tutun da hamile pilatesindeki egzersizlere kadar bütün sporlarda, vücut endorfin hormonu salgılar, bu sayede anne adayları fiziksel ve psikolojik rahatlama hisseder.
Yapılan egzersizler sayesinde kontrollü kilo alımı gerçekleştirecekler; hamilelik dönemi boyunca diyabet riskini ciddi bir oranda azaltmış olacaklardır.
Hamile pilatesi sayesinde, dönem boyunca bahsedilen ve şikayetçi olunan bel ve sırt bölgelerinde oluşan kas ağrıları azalacaktır.
Hamile pilatesinin hareketleri sayesinde kaslar sürekli çalışır. Bu sayede anne adaylarında sıkça görülen kabızlık sorunu da ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda hamilelikte ve daha sonrasında görülen idrar kaçırma problemleri de ortadan kalkar.
Anne adaylarının karın kasları güçlenir ve direnci artar.
7
Hamile pilatesi, prematüre bebek doğum riskini azaltır.
Aynı zamanda bu dönem içerisinde sigara kullanımını bırakamamış annelerin de hamile pilatesinden sonra sigarayı bıraktığı gözlemlenmiştir.
Egzersizi düzenli ve devamlı olarak gerçekleştirdiğiniz sürece bağışıklık sisteminiz güçlenir ve hamilelik esnasında hasta olmanızı engellemiş olursunuz.
8
Pilates ne sıklıkla yapılmalı?
Pilates egzersizlerini bir gün ara ile yapmak en doğrusudur. Aslında bu hemen hemen tüm egzersiz grupları için geçerlidir. Art arda yapılan egzersizler kasları çok yoracağı için pek fayda sağlamaz. Ayrıca hamile pilateslerinde egzersiz hareketleri değişebileceği gibi sıklığı da değişkenlik gösterir. Bu nedenle hamile pilatesini yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.