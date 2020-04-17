Pilates: Ne Sıklıkla Yapılmalı? Faydaları Neler?

Pilates, vücudumuzdaki farklı kas gruplarını esneten, güçlendiren ve ton kazandıran bir dizi özel vücut hareketinden oluşur. Evde de yapılabilecek en rahat egzersizlerden olan pilatesi gelin daha yakından tanıyalım.
Bu bir ilandır.
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Pilates nedir?
Pilates kasları güçlendirmek, esnekliği artırmak maksadıyla 20. yüzyılın başlarında Joseph Hubertus Pilates tarafından geliştirilen bir egzersiz bütünü ve sağlık sistemidir. Bedenin esnek, güçlü ve dayanıklı olmasını sağlarken, bacak, karın, kol ve sırtın da koordinasyon kazanmasını sağlar.
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Pilates egzersizleri düzgün bir vücut duruşuyla, nazik, aşamalı olarak gelişen ve yavaş bir şekilde yapılan hareketlere sahiptir. Belli ekipmanlarla ya da ekipmansız gerçekleştirilebilir. Germe yayları, ayaklar ve eller için askılar ve sırt, boyun ve omuzlar için destek sağlayan araçlar pilates açısından en önemli ekipmanlar arasında sayılabilir.
Yapılan araştırmalar, düzenli pilatesin sürekli nükseden sırt ağrılarına karşı oldukça olumlu etkiler sağladığını ortaya koydu. Queensland Üniversitesi'nde gerçekleştirilen yakın zamanlı bir araştırma, derin karın kaslarında koordinasyon ve gücün arttırılmasıyla, bel omurunun stabilize edilerek korunduğunu söylüyor.
Pilates, vücuda karnı içeri çekip dik durmayı öğretir. Egzersiz sırasında karın sürekli içeride olduğu için bu zamanla alışkanlık haline gelir. Özellikle büyüme döneminde pilatese başlamak, omurga eğriliği ve kamburluk gibi duruş bozukluklarını önlemede önemli rol oynar.
Pilates, ciğer kapasitesinin artmasına yardımcı olur, derin, sağlıklı bir nefes tekniğiyle daha iyi kan dolaşımı sağlar. Pilates hareketleriyle uyumlu nefes alıp verirsiniz ve düzenli pilates yaptığınızda günlük hayatınızda ciğerlerinize nefes dolduğunu hissedersiniz. Bu da hücrelerinize oksijen gönderdiğiniz anlamına gelir.
Pilatesin faydalarından belki de en önemlisi eklemleri güçlendirmesidir. Eklem ağrılarının sebeplerinden biri, uzun süre aynı pozisyonda kalmaktır ve pilates kasları esnetirken eklemlerde biriken stresi azaltır.