Pilates: Ne Sıklıkla Yapılmalı? Faydaları Neler?

Pilates egzersizleri düzgün bir vücut duruşuyla, nazik, aşamalı olarak gelişen ve yavaş bir şekilde yapılan hareketlere sahiptir. Belli ekipmanlarla ya da ekipmansız gerçekleştirilebilir. Germe yayları, ayaklar ve eller için askılar ve sırt, boyun ve omuzlar için destek sağlayan araçlar pilates açısından en önemli ekipmanlar arasında sayılabilir.