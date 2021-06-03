Pikan Cevizinin Faydaları Nelerdir? İşte Vitamin Zengini Pikan Cevizinin Sağlığa Yararları

Öğrencinin başarısında beslenme çok büyük önem taşır. Özellikle ara öğünlerde abur cubur tüketmektense, pikan cevizi gibi sağlıklı atıştırmalıkları alışkanlık haline getirmek konsantrasyon süresini de uzatır.



Uzun saatler süren ödevler ve yoğun sınav dönemleri bedeni olduğu kadar zihni de çok yorar. Elbette başarıyı etkileyen mucize besin yoktur. Ancak sınava hazırlık dönemi boyunca tüm besinleri içeren bilinçli beslenme; hem fiziksel ve ruhsal sağlığı olumlu etkiler, stres etkilerini azaltır, hem de okul/sınav başarısına katkıda bulunur.