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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Pikan Cevizi Nedir, Kilosu Ne Kadar? Pikan Cevizi Faydaları
Beslenme Önerileri
Fotoğraflar: iStock

Pikan Cevizi Nedir, Kilosu Ne Kadar? Pikan Cevizi Faydaları

Pikan cevizi faydaları kadar fiyatıyla da son günlerde dikkat çekiyor. Lezzetli tariflerin ve diyet listelerinin tercih edilen kuruyemişi pikan cevizi özellikle ünlüler tarafından sıklıkla diyet listelerinde yerini alıyor. Peki, pikan cevizi nedir, kilosu ne kadar? İşte pikan cevizi faydaları ve kalorisi...

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İçeriğinde 19'dan fazla vitamini barındıran pikan cevizi fiyatıyla da gündemde hızla yerini aldı. Doyurucu ve besleyici özellikteki pikan cevizi ünlü isimlerin de diyet listelerinde tercih ediliyor. Atıştırmalık olarak kullanabileceğiniz ya da salata, kek tariflerine ekleyebileceğiniz pikan cevizi nedir, kilosu ne kadar ve faydaları neler? İşte pikan cevizi hakkında merak edilenler...
2Pikan Cevizi Nedir

Pikan Cevizi Nedir?

Pikan cevizi, Kuzey Meksika ve Güney Amerika'ya özgü bir tür hikori ağacından elde edilen bir cevizdir. Vitamin ve minerallerle dolu bir beslenme kaynağıdır. Dahası, çiğ cevizler kolesterol içermez, sodyum içermez ve karbonhidratları düşüktür. Zengin, tereyağlı aroması ve doğal tatlılığı ile lezzetli ve doyurucu bir atıştırmalıktır.
3Pikan Cevizi Kilosu Ne Kadar

Pikan Cevizi Kilosu Ne Kadar?

Pikan cevizi fiyatı birçok çevirimiçi alışveriş sitesinde ve aktarda değişkenlik gösterebiliyor. Ancak ortalama pikan cevizi fiyatı kabuklu kabuksuz olarak farklılık gösterirken, 150- 760 TL arasında değişiyor.
4Pikan Cevizi Faydaları

Pikan Cevizi Faydaları

Pikan cevizi, A vitamini, E vitamini, folik asit, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, birkaç B vitamini ve çinko dahil olmak üzere 19'dan fazla vitamin ve mineral içerir.
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Kolesterol düzeylerini düşürmeye yardımcı olur.

Kalp hastalığı riskini azaltır . Bu doymamış yağlar makul miktarlarda yendiğinde toplam kan kolesterolü düşürerek koruyucu etkisi olabilir.
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Ayrıca çok az karbonhidrat içeren, kolesterol içermeyen ve doğal olarak sodyum içermeyen doğal, yüksek kaliteli bir protein kaynağıdır.
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Cevizler da içeren omega-3 yağ ağrının hafiflemesine yardımcı olabilir, artrit iltihabı azaltır.

Pikan cevizindeki magnezyum, kalsiyum, lif, E vitamini ve çinko da kuruyemişlere anti-inflamatuar özellikler verir.
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Cevizlerde bulunan A vitamini, E vitamini ve çinko, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşabilmesi ve hasarı onarabilmesi için bağışıklık sisteminizi destekler. Cevizler ayrıca DNA'nızda kansere yol açabilecek değişikliklere karşı koruma sağlayabilen folat da sağlar.
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Vücudu Alzheimer hastalığı , Parkinson hastalığı ve kanserlere neden olan hücre hasarından korumaya yardımcı olabilir .
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