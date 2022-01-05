Pikan Cevizi Nedir, Kilosu Ne Kadar? Pikan Cevizi Faydaları

İçeriğinde 19'dan fazla vitamini barındıran pikan cevizi fiyatıyla da gündemde hızla yerini aldı. Doyurucu ve besleyici özellikteki pikan cevizi ünlü isimlerin de diyet listelerinde tercih ediliyor. Atıştırmalık olarak kullanabileceğiniz ya da salata, kek tariflerine ekleyebileceğiniz pikan cevizi nedir, kilosu ne kadar ve faydaları neler? İşte pikan cevizi hakkında merak edilenler...