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Pikan Cevizi Nedir, Kilosu Ne Kadar? Pikan Cevizi Faydaları
Pikan cevizi faydaları kadar fiyatıyla da son günlerde dikkat çekiyor. Lezzetli tariflerin ve diyet listelerinin tercih edilen kuruyemişi pikan cevizi özellikle ünlüler tarafından sıklıkla diyet listelerinde yerini alıyor. Peki, pikan cevizi nedir, kilosu ne kadar? İşte pikan cevizi faydaları ve kalorisi...
İçeriğinde 19'dan fazla vitamini barındıran pikan cevizi fiyatıyla da gündemde hızla yerini aldı. Doyurucu ve besleyici özellikteki pikan cevizi ünlü isimlerin de diyet listelerinde tercih ediliyor. Atıştırmalık olarak kullanabileceğiniz ya da salata, kek tariflerine ekleyebileceğiniz pikan cevizi nedir, kilosu ne kadar ve faydaları neler? İşte pikan cevizi hakkında merak edilenler...
Pikan Cevizi Nedir?
Pikan cevizi, Kuzey Meksika ve Güney Amerika'ya özgü bir tür hikori ağacından elde edilen bir cevizdir. Vitamin ve minerallerle dolu bir beslenme kaynağıdır. Dahası, çiğ cevizler kolesterol içermez, sodyum içermez ve karbonhidratları düşüktür. Zengin, tereyağlı aroması ve doğal tatlılığı ile lezzetli ve doyurucu bir atıştırmalıktır.
Pikan Cevizi Kilosu Ne Kadar?
Pikan cevizi fiyatı birçok çevirimiçi alışveriş sitesinde ve aktarda değişkenlik gösterebiliyor. Ancak ortalama pikan cevizi fiyatı kabuklu kabuksuz olarak farklılık gösterirken, 150- 760 TL arasında değişiyor.
Kolesterol düzeylerini düşürmeye yardımcı olur.
Kalp hastalığı riskini azaltır . Bu doymamış yağlar makul miktarlarda yendiğinde toplam kan kolesterolü düşürerek koruyucu etkisi olabilir.
Kalp hastalığı riskini azaltır . Bu doymamış yağlar makul miktarlarda yendiğinde toplam kan kolesterolü düşürerek koruyucu etkisi olabilir.
Cevizler da içeren omega-3 yağ ağrının hafiflemesine yardımcı olabilir, artrit iltihabı azaltır.
Pikan cevizindeki magnezyum, kalsiyum, lif, E vitamini ve çinko da kuruyemişlere anti-inflamatuar özellikler verir.
Pikan cevizindeki magnezyum, kalsiyum, lif, E vitamini ve çinko da kuruyemişlere anti-inflamatuar özellikler verir.