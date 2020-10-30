Pijama Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kısa boylu kadınlar ise çok uzun ve bol pijama modellerinden uzak durmalıdır. Hafif dar kesin ve bilek baça ölçüsüyle hazırlanan pijamalarla daha uzun ve fit bir vücut görüntüsü elde edilebilir. Pijamasıyla dikkat çekici bir duruş sergilemek isteyenler ise dantel ve tül detayların yer aldığı modelleri tercih ederek şık ve modern bir görünüm yaratabilir.