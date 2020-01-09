Penis Hakkında En Çok Sorulan Soru: Boyu mu İşlevi mi?

Bu konu hakkında herkesin bir fikri var. Kimisi "Ne boy ne işlev. Önemli olan kime ait olduğu" diyor, kimisi "Boyu da işlevi de önemli" diyor, kimisi ise "En önemli konu ne yaptığıdır" diyor. Peki bu konuda bilimsel bir açıklama var mı? Penisin boyu mu, işlevi mi yoksa her ikisi de mi önemli? Yoksa hiç konuşmadığımız ve önem arz eden bir kriter mi var?