Penis Ameliyatı: Nedir, Kimlere ve Nasıl Yapılır?

Küçük penis neden olur? Penis boyunun farklılığının genetik nedenleri dışında bilinen bir nedeni yoktur. Gelişim çağında veya anne karnında meydana gelen bazı anomaliler dışında neredeyse herkes için bu doğal bir durumdur demek doğru olur. Farklı ırklarda, vajina büyüklükleri değiştiği gibi, penis boyları da değişebilir. Bu genel durumun yanı sıra, kimi bireylerin genetik özelliklerine bağlı olarak, ince penis veya kısa penise sahip olması da mümkün olabilir.