Pembe Kuvars Taşı Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir? Pembe Kuvars Taşının Kullanımı ve Özellikleri
Gül kuvars taşı olarak da bilinen pembe kuvars taşı, rahatlatıcı etkisiyle ve güzellik sırlarıyla dolu doğal bir taştır. Gül ya da pembe kuvars taşı, dünya çapında bol miktarda ve şekli ile işlenmemiş doğal formuyla bulunur. Puslu ila yarı saydamdır ve genellikle granit pegmatitlerin çekirdeklerinde bulunur. Pembe rengi, masif malzemedeki eser miktarda titanyum, demir veya manganezden kaynaklanır. Peki son dönemlerde özellikle güzellik ürünü olarak sıklıkla kullanılan pembe kuvars taşı ne işe yarar merak ediyorsanız, işte taşın özellikleri ve faydaları ile birlikte pembe kuvars hakkında bilinmeyenler…
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Pembe Kuvars, yarı saydam ila şeffaf olan, genellikle paralel olarak büyümüş küçük, iyi şekillendirilmiş kristal kümelerinde oluşur. Renkleri, eser miktarda alüminyum ve fosforun neden olduğu ışınlamanın neden olduğu renk merkezlerinden kaynaklanmaktadır. Bu kristaller çok hafif ve ısıya karşı hassas ve güneş ışığına uzun süre maruz kalma ile solma.
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Piyasadaki çoğu Pembe Kuvars bugün hala Minas Gerais, Brezilya'dan geliyor ve nadir olması nedeniyle mücevherlerde kullanılmamaktadır. Bazen koleksiyonerlerin mücevherlerine dönüştürülür, ancak neredeyse sınırlı tedarikin tamamı numune olarak satılmaktadır. Pembe Kuvars, zaman zaman hala ‘Gül Kuvars’ taşı olarak anılır.
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Pembe Kuvars, yarı saydam ila şeffaf olan, genellikle paralel olarak büyümüş küçük, iyi şekillendirilmiş kristal kümelerinde oluşur. Renkleri, eser miktarda alüminyum ve fosforun neden olduğu ışınlamanın neden olduğu renk merkezlerinden kaynaklanmaktadır. Bu kristaller çok hafif ve ısıya karşı hassas ve güneş ışığına uzun süre maruz kalma ile solma.
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Pembe kuvars taşı ne işe yarar?
Pembe kuvars taşı olağanüstü meditasyon ve aydınlanma taşlarıdır. Pembe Kuvars, bir benzeri olan gül kuvars taşı gibi, yumuşak, kadınsı bir şefkat ve barış enerjisi, duygusal şifa, sevgi ve dostluk ile kalp çakrasının bir taşıdır. Ancak pembe kuvars, pamuk şekerini andıran küçük, büyüleyici kristalleri, şeker kaplı saflığı, sadeliği ve merakı ile aynı zamanda bir masumiyet taşıdır.
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Pembe kuvars taşı faydaları nelerdir?
Pembe kuvars taşı ilham verir, coşkuyu alevlendirir ve kalbi sevgiye ve güvene, tomurcuklanan tutkulara ve dünyayı keşfetmeye uyandırır. Pembe Kuvars, keşif ve ortaya çıkışın, kendine gelmenin ve evrene nasıl uyum sağlayacağını belirlemenin bir tılsımıdır. Kişinin ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olur ve kendini sevmeyi ve başkalarına saygı duymayı besler.
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Pembe kuvars taşının özellikleri
Pembe ve Pembe Kuvars, stres ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olan ve her ortama rahatlatıcı bir ortam sağlayan sakin, güven verici kristallerdir. İşyerinde rahat, işbirlikçi bir atmosfer yaratırlar ve mutlu aile ilişkilerine yardımcı olurlar. Dua ve meditasyon için mükemmel birer arkadaştırlar ve kişinin sanatın, müziğin ve yazılı sözün güzelliğine karşı alıcılığını açabilirler.
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Yetişkinler ve çocuklar için harika bir uyku kristali olan pembe kuvars taşı, güzel rüyaları teşvik etmenin yanı sıra kabusları veya gece terörlerini de önler. Ayrıca çocukların karanlıktan korkmamalarına yardımcı olur.
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Pembe kuvars taşı nasıl kullanılır?
Pembe kuvarsı çevrenize yerleştirin, üzerinizde taşıyın veya üzerinizde taşıyın ya da kendi içinde harika, güçlü bir sevgi dolu enerjiyi harekete geçirmek ve bu sevgi dolu doğanın kalıcılığını sağlamak için bir iksirde kullanın. Pembe kuvars, yeni aşkı çekmek ve beslemek, mevcut bir ilişkiyi canlandırmak veya uzlaşma çabalarına ve kavgaları onarmaya yardımcı olmak için çağrılabilir.