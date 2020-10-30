Patlıcan Sapının Bilinmeyen Faydaları

Patlıcan sapı kürü Bu kürü uygularken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunuyor. Bu 5 günlük süreç içerisinde bulgur, domates, turşu, sirkeli, mayalı ve acılı (pul biber, isot ve acı biber)yiyeceklerden uzak durmanızda fayda var. Çünkü bu besinler hemoriod gibi hastalıkları tetikleyebilir.