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GeriBeslenme Önerileri Patlıcan Sapının Bilinmeyen Faydaları
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Patlıcan Sapının Bilinmeyen Faydaları
Beslenme Önerileri
Kaynak Fotoğraflar: iStock, Pxhere

Patlıcan Sapının Bilinmeyen Faydaları

Patlıcanın faydaları biliniyor. Ppeki patlıcan sapının faydalarını biliyor musunuz? Dr. Fevzi Özgönül patlıcan sapının faydaları konusunu anlattı, özel bir tarif de verdi.

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1
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A, B1, B2 ve C vitaminlerini içeren patlıcan sapı hemoroid, cilt ve saç sağılığı gibi sorunlarımızı gidermeye, hatta bağışıklık sistemimizin de güçlenmesini sağlar.

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Çoğu kişi tarafından bilinmediği için hiç kullanılmadan kesilip çöpe atılan patlıcan sapının bilinmeyen çok önemli faydaları var. İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara karşı bize yardımcı olur.

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A ve B1 vitaminleri sayesinde göz sağlığına katkıda bulunan patlıcan sapı, sahip olduğu lifli yapı sayesinde sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına destek olur.

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C vitamini ile cilde parlaklık verir ve solunum yolu hastalıklarına karşı korur. Sahip olduğu doğal nikotin ile sigarayı bırakmak isteyen kişilere kolaylık sağlar.

5
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Ispanaktan sonra en zengin demir içeren sebze olan patlıcan sapı yorgunluğun giderilmesini ve demir emiliminin artmasını sağlar. İnsülin direncini dengeler.

6
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Antioksidan yapısından da zengin olduğu için vücudumuzdaki toksinlerin atımını kolaylaştırır.

7Patlıcan sapı kürü
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Patlıcan sapı kürü

Bu kürü uygularken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunuyor. Bu 5 günlük süreç içerisinde bulgur, domates, turşu, sirkeli, mayalı ve acılı (pul biber, isot ve acı biber)yiyeceklerden uzak durmanızda fayda var. Çünkü bu besinler hemoriod gibi hastalıkları tetikleyebilir. 

8Malzemeler:
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Malzemeler:

10 patlıcan sapı

12 bardak su

1/2 çay bardağı limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Kesilen patlıcan saplarını bir tencereye alın ve malzemeleri ekleyin. Kaynayıncaya kadar kapağını açmamaya dikkat edin, hatta soğutmak için dahi açmayın. Yeteri kadar soğuduktan sonra buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Hazırladığınız bu karışımı 5 gün boyunca sabah akşam aç karnına için.

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