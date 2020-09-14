Patik modelleri - Tunus işi, tığ işi, örgü ve iki şişle olan bebek ve yetişkin için kolay patik modelleri (2020)
Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte ayaklarımızın en yakın dostu patikler, giysi dolaplarımızdan ve çeyiz bohçalarından bir bir çıkmaya başlar. Hatta yeni doğan bebeklerin minik ayakları, el işi güvenilir patiklerle kışı daha kolay atlatır. Hal böyle olunca patik örgüsü üzerine yazılar okunur, videolar izlenir ve sonunda soluğu tuhafiyelerde alırız. Yapımı kolay kalın şişli çorap patiklerden, işlemeli süslü bebek patiklerine, dört ve iki şişle örülen klasik örgüden, çeyiz ve bebek bohçalarının vazgeçilmezi Tunus işi muhteşem modellere kadar geniş bir yelpazesi olsa da hepsinin en önemli ortak noktası ayak sağlığımız için harika bir parça olması. Siz de kışa hazırlık vaktinin geldiğini düşünüyorsanız, işte bu yılın içinizi ısıtacak patik modelleri…
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1
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Örgü çorap patiklerle kışa sağlam adımlar
Büyüklerimizin de tavsiye ettiği gibi, ayaklarımızı her daim sıcak tutmak soğuk havalarla birlikte tehlike olmaya başlayan hastalıklara karşı en iyi önlem. Her tarza, yaşa ve zevke uygun olan örgü modellerinin favorilerinden biri şüphesiz patik çoraplardır. Farklı tekniklerde şişler yardımıyla örülen bu model, yeni başlayacak olanlar için iyi bir fikir olabilir. Patik çorapları, kalın ikili şiş veya kendinden teli olan ince şişler ile pratik bir şekilde örebilirsiniz.
2
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Tığ işi bebek patik modelleri
Bebeğinize günlük patik olarak da kullanabileceğiniz bu model, üzerine işlemeler yapıldığında Tunus işi şık bir bebek patiğine dönüşebilir. Bakıldığında ince işçilik gerektiriyormuş gibi gözükse de, son zamanlarda sıkça kullanılan kalın tığlar yardımıyla bu şık görünüme ulaşmanız o kadar da zor değil.
3
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Bulmaca zevkini patiklerde yaşayın
Dört ince şiş yardımıyla hızlı ve zevkli bir şekilde örülen bu patik modeli, eski bir yöntem olmasının yanında, patik şeklini kolayca almasının avantajını taşıyor.
4
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Yün çoraplarla kışın şömine etkisi
Şüphesiz bir klasik olan yün patik ve çoraplar, ayaklarımızın en iyi dostudur. Çok eskiye dayanan bir alışkanlık olmasının yanında, müdavimlerinin kış aylarında yanından ayırmadığı bu modellerle ayaklarınıza ayrı bir konfor yaşatabilirsiniz.
5
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Tel şişlerle kolay örgü modeleri
Kolay örgünün tadına varanların tercihi tel şişler, kolayca örmek istediğiniz patik şeklini alır ve hedefe daha hızlı ulaşmanızı sağlar.