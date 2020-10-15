Partnerinizle Paylaşmamanız Gereken 6 Şey

Güvensizlikleriniz Eğer bacaklarınızın kalın, dişlerinizin yamuk ya da saçlarınızın çok ince olduğunu düşünüyorsanız günde birkaç defa bunu dile getirmekten kaçının. Partnerinizin, bedeniniz hakkında sürekli şikayet etmenizi duymaktan yorulur. Sizin iyi göründüğünüzü düşünüyor, sizi seviyor ve bunun için de sizinle beraber değil mi? Ayrıca, 'kusurlarınıza' dikkat çekmeniz, daha önce hiç göze çarpmadığı halde bunu fark etmesine neden olabilir.