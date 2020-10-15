Partnerinizle Paylaşmamanız Gereken 6 Şey

İlişkiler söz konusu olduğunda her zaman sınırlar vardır. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin sınırlar olmak zorundadır. Sağlıklı bir ilişkinin temel kurallarından biri budur. Peki bu sınırlar nasıl olmalı? Partnerinizle paylaşmamanız gereken 6 şeyi anlatıyoruz.
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1
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Size partnerinizden kasıtlı olarak bir şeyler saklamanızı söylemiyoruz. Sadece bazı şeyleri paylaşmanıza gerek olmadığından bahsediyoruz. Peki nedir bu paylaşmamanız gereken şeyler?
2
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Özel durumlarınız
Evet, herkes gaz çıkarabilir ve herkes tuvalete gitmek zorunda. Ya da tüm kadınlar regl olur. Ancak bu tarz durumları göze sokmamakta fayda var. Mesela partnerinizin yanında gaz çıkarmamalısınız. Regl olmak utanılacak bir şey değil elbette.
3
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Size regl döneminizi gizleyin demiyoruz, sadece bu dönemle ilgili ayrıntı paylaşmanıza gerek yok. Herkesin bedensel durumları kendine özeldir. Bir sağlık sorunu olmadığı sürece de her şeyi ortaya dökmenin anlamı yoktur.
4
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Arkadaşlarınızın sırları
Arkadaşlarınız size güveniyor ve bu güveni korumanızı bekliyorlar. Bu yüzden güvenlerini koruyun. Sırlar 2 kişi arasında kalmalı. En sevdiğiniz kişi bile olsa 3 şahsa asla anlatmamalısınız. Siz de kendi sırlarınızın anlatılmasını istemezsiniz değil mi?
5
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Diş fırçanız
Öpüşüyorsunuz, aynı bardaktan su içiyor bazen aynı çatalla yemek yiyorsunuz. Bunlar aşkın ve sevginin göstergesi olabilir. Ancak ortak kullanılan bir diş fırçası hijyen kurallarını alt üst etmekten başka hiçbir şey değildir. Üstelik sağlığınız için de oldukça zararlıdır!
6
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Şifreniz
Şifreler kişiye özeldir ve ne sevgili ile ne eş ile ne de bir başkası ile paylaşılmamalıdır. Tarafların birbirine şifresini vermesi, özel alanlarına müdahale anlamına gelebilir. Birbirinin telefonunu, sosyal medya hesaplarını kontrol etmek sağlıklı bir ilişkiye giden yolu zedeler.
7
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Annesinden hoşlanmadığınız bilgisi
Anneler hem kız hem de erkek çocukları için oldukça önemlidir. Partnerinizin annesi ile tanıştığınızda ondan hoşlanmadıysanız bunu hemen dile getirmenize gerek yok. Birbirinize biraz zaman verin. Belki zamanla sevebilirsiniz. Eğer aranız iyi olmuyorsa sıklıkla görüşmek zorunda değilsiniz ancak saygıyı korumak zorundasınız. Annesi hakkında hoş olmayan yorumlarda bulunmak partnerinizin sizden uzaklaşmasına neden olabilir.
8
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Güvensizlikleriniz
Eğer bacaklarınızın kalın, dişlerinizin yamuk ya da saçlarınızın çok ince olduğunu düşünüyorsanız günde birkaç defa bunu dile getirmekten kaçının. Partnerinizin, bedeniniz hakkında sürekli şikayet etmenizi duymaktan yorulur. Sizin iyi göründüğünüzü düşünüyor, sizi seviyor ve bunun için de sizinle beraber değil mi? Ayrıca, 'kusurlarınıza' dikkat çekmeniz, daha önce hiç göze çarpmadığı halde bunu fark etmesine neden olabilir.