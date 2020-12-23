Partnerinizi Burcuna Göre Orgazma Ulaştırma Tüyoları!

BAŞAK BURCU Başak burçları herkesin beğendiği ya da tahrik olduğu şeyleri ilgi çekici bulmazken, kendiliğinden gerçekleşen herhangi bir şeyden etkilenebilirler. Mesela halka açık bir yerde onu arzuladığınızı belli etmek tahrik olmasına yetecektir. Gündelik hayatta sakin olan Başaklar yatakta hareketi ve eğlenceyi severler. Onu orgazma ulaştırmak için tekdüzelikten uzak durun, yaratıcı olun.