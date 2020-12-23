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GeriCinsellik Partnerinizi Burcuna Göre Orgazma Ulaştırma Tüyoları!
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>Partnerinizi Burcuna Göre Orgazma Ulaştırma Tüyoları!
Cinsellik
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock

Partnerinizi Burcuna Göre Orgazma Ulaştırma Tüyoları!

Konu cinsellik olduğunda herkesi harekete geçiren ve tahrik eden durumlar farklıdır. Cinselliğin zirve noktası ise şüphesiz orgazmdır. Size partnerinizi orgazma ulaştırmanıza yardımcı olacak bazı püf noktaları vereceğiz. Bu noktada tek bilmeniz gereken şey partnerinizin burcu!

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1KOÇ BURCU
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KOÇ BURCU

İletişim Koç burçlarının meselesidir. Bu durum yatak odasında da geçerlidir. Koç burcu bir partneriniz varsa onunla yatakta 'dirty talk' (erotik konuşma) yapın! Tutkusunun ateşlendiğini ve orgazma daha kolay ulaştığını göreceksiniz.

2BOĞA BURCU
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BOĞA BURCU

Koç burçları kral/kraliçe gibi hissetmeye bayılırlar. Yatakta da böyle hissetmek ve biz hizmetkarları olsun isterler! Sizi istediği şekilde yönlendirmesini sağlayın ve uyguladığı cinsel güçten çıldırmasını izleyin.

3İKİZLER BURCU
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İKİZLER BURCU

İkizler burçlara seksten zevk almasını iyi bilenlerdir. Orgazma ulaşmak için fazladan müdahaleye ihtiyaç duymazlar. Yatakta monotonluk uzan durun yeter!

4YENGEÇ BURCU
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YENGEÇ BURCU

Yengeç burçlarının vahşi bir hayal gücü vardır. Yengeç burcu partnerinize en büyük fantezilerini sorun ve sonra onları canlandırmaya başlayın. Hayalindeki durumların hayata geçmesi aldığı zevki ona katlayacak!

5ASLAN BURCU
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ASLAN BURCU

Aslan burçları profesyonel hayatlarında çok güçlü ve otoriterlerdir. Yatak odasında ise aslında itaat eden taraf olmak isterler. Aslan burcu partnerinizi yatakta deliye döndürmek istiyorsanız kontrolü elinize alın.

6BAŞAK BURCU
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BAŞAK BURCU

Başak burçları herkesin beğendiği ya da tahrik olduğu şeyleri ilgi çekici bulmazken, kendiliğinden gerçekleşen herhangi bir şeyden etkilenebilirler. Mesela halka açık bir yerde onu arzuladığınızı belli etmek tahrik olmasına yetecektir. Gündelik hayatta sakin olan Başaklar yatakta hareketi ve eğlenceyi severler. Onu orgazma ulaştırmak için tekdüzelikten uzak durun, yaratıcı olun.

7TERAZİ BURCU
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TERAZİ BURCU

Terazi burçları gerçek romantiklerdir. Duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılandıktan sonra seksi düşünebilirler. Ona güzel bir yemek verin, tahrik edin ve sonrasında aklını uçurun!

8AKREP BURCU
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AKREP BURCU

Akrep burçlarının libidosunu kontrol altına almak bir hayli zordur. Yatakta ne kadar özel şeyler yaparsanız cinsel doyumu da o kadar yüksek olacaktır. Akrep burcu partneriniz ile ön sevişmeyi ise sakın atlamayın!

9YAY BURCU
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YAY BURCU

Yay burcuyla seks söz konusu olduğunda sınır yoktur. Cinselliği en çok seven burçlardan olan Yay burçları, aynı ortamda ve aynı pozisyonda kalmaktan hiç hoşlanmazlar. Eğer bir Yay burcu partnere sahipseniz seksinizi sadece yatak odası ile sınırlandırmayın. Mekan değiştirin ve tabii pozisyonları da!

10OĞLAK BURCU
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OĞLAK BURCU

Oğlak burcuna yapılacak en iyi şey onları gün boyu tahrik etmektir. Gün boyunca ona daha sonra ne yapmak istediğinizi tam olarak detaylandıran seksi kısa mesajlar gönderin. Oğlak burcu partneriniz ve eve geldiğinde patlamaya hazır olacak!

11KOVA BURCU
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KOVA BURCU

Kova burcu bir partnere sahipseniz seks sürenizi uzatmak üzerine çalışmalısınız. Onu orgazm noktasına getirin sonra kısa bir ara verin, sonra tekrar sevişin ve kısacık bir ara daha verin. Kova burçları bu tür şeyleri sever ve kesinlikle çok daha fazla zevk alır.

12BALIK BURCU
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BALIK BURCU

Balık burçları seks kadar seks yaptığı ambiyanstan da çok etkilenir. Balık burcu partnerinizin aklını başından almak istiyorsanız loş bir ortam, seksi müzikler ve mumları unutmayın.

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