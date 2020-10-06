Partnerinize Her Gün Söylemeniz Gereken Şeyler

İşte seni bu yüzden seviyorum 'Seni seviyorum'u biraz daha ileri götürün ve partnerinize onu neden sevdiğinizi anlatın. Seni seviyorum demek önemlidir ancak zamanla anlamsız bir selamlaşma haline gelebilir. Bu nedenle partnerinize onu her gün sevmeniz için bir neden verin.