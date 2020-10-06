İlişkinizde sevgiyi ve tutkuyu canlı tutmak için her gün neler yapabileceğinizi hiç merak ettiniz mi? Ona sürekli hediyeler almak ya da sürpriz hazırlamak gibi şeylere gerçekten gerek yok. Tek yapmanız gereken sözlerinize dikkat etmek! İşte partnerinize her gün söylemeniz gereken şeyler...
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1
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Çiftler genelde ilişkilerde kelimelerin sahip olduğu gücü sık sık küçümsüyor. Basit bir iltifatın ruh halimizi hafifletmek ve sevgiyi büyütmek için yapabilecekleri şaşırtıcı. Özellikle evli çiftlerin birbirlerine olan sevgilerini ifade etme alışkanlığı edinmeleri oldukça önemlidir.
2
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Evlendiğimizde, genellikle eşimizi varsayıyoruz. onları ne kadar sevdiğimizi bilir, ancak onlara olan sevgimizi ve minnettarlığımızı ifade etme alışkanlığı yaratmak önemlidir. Peki partnerinize her gün söylenecek en önemli şeyler nelerdir?
3
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Seni seviyorum
İlişki uzmanlarının çoğu partnerinize her gün "Seni seviyorum" demeyi öneriyor. Bir evlilikteki kıvılcımı ve romantizmi canlı tutmak için tarafların birbirine sevildiğini, değer verildiğini, saygı duyulduğunu ve hayranlık duyulduğunu hissettirmek çok önemlidir.
4
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İşte seni bu yüzden seviyorum
'Seni seviyorum'u biraz daha ileri götürün ve partnerinize onu neden sevdiğinizi anlatın. Seni seviyorum demek önemlidir ancak zamanla anlamsız bir selamlaşma haline gelebilir. Bu nedenle partnerinize onu her gün sevmeniz için bir neden verin.
5
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Mesela sabah uyanıp sizi öpmesi, çöpü dışarı çıkarması, kahve yapması, film açması ve daha pek çok basit için "İşte seni bu yüzden seviyorum" diyebilirsiniz. Bu cümle değerli hissetmesini sağlayacak, yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturacaktır.
6
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Teşekkür ederim
İlişkide belli bir süre geçtikten sonra taraflar bazı görevleri üstlenir. Özellikle evliliklerde biri bulaşık yıkarken diğer yerleri süpürür vs... Görev haline gelen şeylerin kıymeti pek bilinmez. Siz siz olun eşinize yaptığı şeyler için teşekkür etmeyi ihmal etmeyin. Hem mutlu hem de motive olduğunu göreceksiniz.
7
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Sana nasıl yardım edebilirim?
Bir iş yaparken eşinizin size yardım teklifinde bulunduğu oluyor mu? Peki yardım teklif ettiğinde kendinizi daha iyi hissetmiyor musunuz? "Sana nasıl yardım edebilirim?" sorusu ilişkileri güçlendiren önemli bir etkendir. Çünkü bu soru ile partnerini düşündüğünüzü, destek olmak istediğinizi hissettirmiş olursunuz.
8
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N'aber?
Eşinizle hiçbir sebep yokken kavga ettiğiniz oluyor mu? Bazen akşam yemeğinden konuşurken ya da televizyon izlerken bir anda tartışma çıkabiliyor. Bunun sebebi ise tarafların birbirini dinlemek be sorunun altında yatan sebebi anlamak için zaman ayırmamasıdır.
9
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Böyle anlarda bir durun, nefes alın ve "Nasılsın? Bir sorun mu var?" diye sorun. Konuşmak isterse dinleyin ve sorunun temelini öğrenin. Böylece birbirinizi anlamanız kolaylaşır ve aranızdaki bağ güçlenir.
10
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Ağzınızdan çıkanlar sandığınızdan daha önemli
Gelişen ilişkiler, bilinçli olma temeli üzerine kuruludur. Uzun vadeli ilişkiler rastlantılar üzerine kurulmuyor. Bilinçli cümleler kurmazsanız, birbiriniz için diğer insanlardan farkınız kalmaz. Uzmanlar, bir kişinin kızgın veya üzgünse ağzını açmadan önce derin bir nefes alması gerektiğini söylüyor.
11
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Sevgi dolu sözler sizi partnerinize yaklaştırırken, eleştirinin tam tersi bir etkisi vardır. Eleştiri ölümcül bir silahtır, eleştirilere ve sert sözlere dikkat edin. Kızgın olsanız bile, asla eşinizi yerden yere vurmayın.