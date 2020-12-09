Parmak Arası Terlik Kullanmamanız İçin 7 Neden

YARALANMALAR Parmak arası terlik giymemenizin en büyük nedenlerinden biri, yaralanma olasılığınızı artırmalarıdır. Fiziksel terapistler aslında parmak arası terlik giyen insanlarda çok fazla yaralanma olduğunu söylüyor. Parmak arası terlikler herhangi bir ark desteğine sahip olmadığından, ayağınız içe doğru dönebilir ve bu da baldır kaslarını ayağa bağlayan tendonun iltihaplanmasına veya yırtılmasına neden olabilir. Plantar fasiit, parmak arası terlik giyen kişilerin aldığı bir başka yaygın tanıdır. Parmak arası terliklerle yürürken ayağınızı sağlama almak için parmaklarınızı farkında olmadan kasarsınız ve bu da ayak tabanında ağrıya neden olur.