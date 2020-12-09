Parmak Arası Terlik Kullanmamanız İçin 7 Neden

Yaz aylarının kurtarıcısı olan plajlarda, evde hatta günlük hayatta ayağımızdan çıkarmadığımız parmak arası terliklerin hiç de sağlıklı olmadığını söylesek? Nam-ı diğer 'şıpıdık' terliklerden vazgeçemeyenlere; bu terlikleri giymemeniz için çok geçerli nedenleri sıralıyoruz!
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1
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YARALANMALAR
Parmak arası terlik giymemenizin en büyük nedenlerinden biri, yaralanma olasılığınızı artırmalarıdır. Fiziksel terapistler aslında parmak arası terlik giyen insanlarda çok fazla yaralanma olduğunu söylüyor. Parmak arası terlikler herhangi bir ark desteğine sahip olmadığından, ayağınız içe doğru dönebilir ve bu da baldır kaslarını ayağa bağlayan tendonun iltihaplanmasına veya yırtılmasına neden olabilir. Plantar fasiit, parmak arası terlik giyen kişilerin aldığı bir başka yaygın tanıdır. Parmak arası terliklerle yürürken ayağınızı sağlama almak için parmaklarınızı farkında olmadan kasarsınız ve bu da ayak tabanında ağrıya neden olur.
2
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KEMER DESTEĞİ EKSİKLİĞİ
Yaz mevsimi dışında çoğu insan destekleyici ayakkabılar giyer. Destekleyici ayakkabı giymekten parmak arası terlik giymeye geçtiğinizde, ayaklarınız alışmakta zorlanabilir. Parmak arası terlik giydiğinizde ayaklarınızdaki kaslar çok çalışmak zorunda kalıyor. Ayak kasları ayaklarınızı düzgün bir şekilde destekleyemiyor. Tüm bunlar zamanla ağrıya ayak sorunlarına neden oluyor.
3
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HİZALAMA SORUNLARI
Parmak arası terlik giydiğinizde tüm alt bedeninizin hizası değişir. Sonuç olarak, yürürken mekanik sorunlar yaşayabilirsiniz. Hizalamanız değiştiği için, parmak arası terlik giydiğinizde ayağınız yere farklı bir şekilde vurarak dizde, kalçada ve sırtta değişikliklere neden olur. Bu değişiklikler genellikle diz ağrısı veya bel ağrısı ile sonuçlanır.
4
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YORGUN AYAKLAR
Parmak arası terlik giymek, uzun süre topuklu ayakkabı giymekle aynı hissi yaratabilir; ayaklar çok yorulur. Parmak arası terlikler o kadar kolay kayıyor ki ayaklar onları tutmak için sürekli çalışıyor.
5
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BAKTERİ
Şehirde dolaşırken muhtemelen düşündüğünüz son şey sokaklardaki ve kaldırımlardaki bakterilerdir. Bununla birlikte, kaldırımlar aslında çok kirli ve parmak arası terlik giymek, ayaklarınızı muhtemelen bilmek bile istemediğiniz çeşitli şeylere maruz bırakır. Ayağınızda bir kesik varsa, kolayca kötü bir enfeksiyon kapabilirsiniz.
6
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YANIKLAR
Parmak arası terliklerin bir başka olumsuz yanı, ayağınızda kötü güneş yanıkları ve su toplamaları oluşabilmesidir. Ayağınızın büyük bir kısmı açıkta olduğu için, özellikle insanlar ayaklarına güneş kremi sürmeye meyilli olmadıklarından, parmak arası terlik giydiğinizde ayağınızda ağrılı güneş yanıkları oluşabilir. Daha fazla koruma sağlayan ayakkabılar giymek kesinlikle ayağınızın yanabilecek alanını en aza indirecektir.
7
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FAZLA GÜNLÜK
Parmak arası terlik, son derece rahat, buna bir itirazımız yok. Bu terlikler plaj için harika olsalar da, pek çok yer için gerçekten uygun değiller. Eğer şık görünmek istiyorsanız bir restorana asla parmak arası terlikler ile gitmemelisiniz. Havuz kenarında topuklu giymediğiniz gibi parmak arası terlikleri de uygunsuz yerlerde giymemenizi öneriyoruz.
8
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Birçok insanın yaz aylarında parmak arası terlik giymeyi sevdiğini biliyoruz. Giymeleri kolaydır, ıslanabilirler ve ayaklarınızı serin tutarlar. Tüm bu nedenlerden dolayı parmak arası terlik plaj için mükemmeldir. Bununla birlikte, ayağınıza çok fazla yük bindirebileceklerinden, geri kalan zamanlarda daha fazla destekleyici ayakkabılar giymelisiniz.