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GeriMakyaj Parlayın: Highlighter Nedir ve Nasıl Kullanılır?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Parlayın: Highlighter Nedir ve Nasıl Kullanılır?
Makyaj
MAHMURE ÖZEL

Parlayın: Highlighter Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Highlighter, son dönemlerin en popüler makyaj malzemesi. Yüze parlak ve aydınlık bir görünüm kazandıran highlighter nedir? Nasıl kullanılır? işte highlighter kullanmanın püf noktaları...

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Highlighter'ın nasıl kullanıldığını anlatmadan önce bu çok trend makyaj malzemesinin ne olduğuna değinelim. Highlighter, 'aydınlatıcı' olarak bilinen, cilde parlak bir görünüm kazandıran ve ciltte ön plana çıkması istenen bölgelere sürülen bir makyaj ürünüdür. Özellikle kontür makyajda sıkça kullanılan highlighter, makyaj çantamızın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

2Highlighter nasıl kullanılır
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Highlighter nasıl kullanılır?

Highlighter yüzde üç ana bölgeye sürülür; elmacık kemikleri, dudakların kenarı ve şakak bölgesi. Highlighter'ı yanaklarınıza sürmek istiyorsanız, allığınızın biraz üstüne, elmacık kemiklerinizin en üst noktası ile şaşak kısmına doğru uzanan bölgeye uygulamalısınız.

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Üç ana bölge saydık fakat highlighter'ı yüzünüzde pek çok kısma sürebilirsiniz. Burun, kaşların altı, göz pınarları da bu makyaj malzemesinin uygulanması için ideal yerlerden.

4Elmacık kemikleri nasıl belirginleştirilir
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Elmacık kemikleri nasıl belirginleştirilir?

Kaşlarınızın altına sürdüğünüz highlighter, kaşlarınızın daha kalkık görünmesini sağlar. Göz pınarlarınıza uygulamak ise gözlerinizi daha büyük gösterir. Highlighter'ı dudaklarınıza ruj sürdükten sonra 'kelebek' diye adlandırılan kısma da sürebilirsiniz. Bu işlem ise dudaklarınızın daha dolgun görünmesini sağlar.

5Highlighter çeşitleri neler
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Highlighter çeşitleri neler?

Highlighter çeşitleri bir hayli fazla. Highlighter'lar temel olarak stik, likit ve toz olarak üçe ayrılıyor. Ancak bunların da kendi aralarında pigment miktarı, renk ve sürüm farklılığı gibi noktalarda çeşitleri bulunuyor. Stik highlighter'lar özellikle elmacık kemikleri için idealdir. Bu highlighter'ı parmaklarınızla sürmeniz daha iyi bir sonuç verecektir.

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Likit highlighter'lar ise daha fazla parlak ve simli olduğu için daha çok gece makyajlarında kullanılmalı. Toz ya da diğer adıyla pudra highlighter'lar ise diğerlerine göre daha doğal bir görünüm verdiği için günlük makyajlarda idealdir.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage

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