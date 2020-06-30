Parlayın: Highlighter Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Likit highlighter'lar ise daha fazla parlak ve simli olduğu için daha çok gece makyajlarında kullanılmalı. Toz ya da diğer adıyla pudra highlighter'lar ise diğerlerine göre daha doğal bir görünüm verdiği için günlük makyajlarda idealdir.



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