Paraben Nedir? Parabenin Zararları Nelerdir?

Bu isimleri çoğu kozmetik ve cilt bakım ürünlerindeki içerik listesinde görmüş olmalısınız. Tek bir ürün bir veya daha fazla türde parabenler içerebilir. Parabenler, ürünü çok çeşitli bakteri ve mikroplardan koruyabilmelerini sağlamak için genellikle diğer koruyucularla birlikte kullanılır. 1950'lerden bu yana, parabenler kozmetik ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Parabenler popülerdir çünkü bunlar nazik, hassaslaştırıcı değildir ve koruyuculardan daha etkilidir.