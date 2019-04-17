Paraben Nedir? Parabenin Zararları Nelerdir?

Son zamanlarda cildimize ne sürdüğümüz konusunda bilinçlenmeye başladık. 'Paraben içermeyen' bir terim haline geldi ve gittikçe daha fazla sayıda insan paraben içermeyen ürünleri seçmek için güzellik koridorlarını tarıyor. Peki paraben nedir? Sağlığınıza zarar veriyorlar mı? Parabenden kaçınmaya ihtiyacınız var mı? İşte tüm soruların cevapları haberimizde...
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Paraben nedir?
Parabenler, kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılan bir grup kimyasal koruyucudur. Piyasada bulunan nemlendiricilerden, şampuanlardan ve serumlardan kremlere, losyonlara ve diş macunlarına kadar - neredeyse tüm kozmetik ürünlerinde parabenler bulunur. Parabenler üründe bakteri ve küf oluşumunu engeller. Paraben içeren ürünler aylarca hatta yıllarca sürebilir.
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En sık kullanılan parabenler şunlardır:
Butylparaben
Isobutylparaben
Propylparaben
Methylparaben
Etilparaben
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Bu isimleri çoğu kozmetik ve cilt bakım ürünlerindeki içerik listesinde görmüş olmalısınız. Tek bir ürün bir veya daha fazla türde parabenler içerebilir. Parabenler, ürünü çok çeşitli bakteri ve mikroplardan koruyabilmelerini sağlamak için genellikle diğer koruyucularla birlikte kullanılır. 1950'lerden bu yana, parabenler kozmetik ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Parabenler popülerdir çünkü bunlar nazik, hassaslaştırıcı değildir ve koruyuculardan daha etkilidir.
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Kozmetik İçerikleri (CIR) , FDA ile ortaklaşa, parabenler kozmetik (kullanılmak üzere güvenli olduğu sonucuna 1 ). Mükemmel antimikrobiyal özellikleri nedeniyle, parabenler kozmetiklerde, gıda maddelerinde, deterjanlarda ve hatta ilaçlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
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Şimdi, soru şu, parabenler ile ilgili sorun tam olarak nedir?
İşte parabenlerin zararları
Parabenler hem zehirli hem de toksik özellik taşırlar.
Parabenler cildi hassaslaştırabilir, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Deride egzama gibi deri hastalıklarına, tahriş ve alerjik tepkimelere neden olurlar.
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Parabenler xenoestrojen olarak kabul edilir. Başka bir deyişle, bu kimyasallar vücudunuzdaki östrojen hormonunu taklit edebilir. Parabenler vücudunuzdaki östrojen reseptörlerini bağlar. Bu östrojenik aktivite meme kanseri gelişimine yol açabilir.
Meme kanserli hastaların meme dokularında da parabenler saptanmıştır. Bir hipotez, üst lateral meme bölgesinde meme kanseri insidansını koltuk altı deodorantı (parabenler içeren) kullanımıyla ilişkilendirir.
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Araştırmacılar ayrıca anne sütünde, serumda, idrarda ve seminal sıvıda parabenler tespit etmişlerdir.
Parabenler, UV'ye maruz kalmanın neden olduğu hücresel düzeyde hasarı arttırabilir ve bu da cilt kanserine neden olabilir.
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Bu nedenlerden dolayı birçok kozmetik ve cilt bakım markası “paraben içermeyen” ürünlere geçti. Bununla birlikte, bu ürünler paraben içermez olduklarını iddia etseler de koruyucu kullanıyorlar. Genellikle, alkol, greyfurt çekirdeği ekstresi veya sorbat koruyucu olarak kullanılır.