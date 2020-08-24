Para Harcamaya Değer 9 Şey!

Ekonominin herkesi zorladığı bu dönemde, kuruşların bile ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Kazandıklarınızı yastık altında saklamak ya da zor günler için bankada hesap açmak mantıklı gibi görünse de, harcamaya değer gördüğünüz bazı şeylere bütçe ayırmanızın kimseye bir zararı olmaz.
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1
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İşte size kendinizi iyi hissettirecek harcamalar listesi:
2
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Yurt dışı tatili
Doğrusu, çoğu hava yolu şirketi bizden bagaj ve tatsız yemekler gibi bir sürü gereksiz şey için ücret alıyor. Aslında uçak bileti dışında seyahat etmek daha ucuz. Ve gidecek çok yer, görmek istediğiniz çok şey var! Peki neden bekliyorsunuz? Hala gençken ve tadını çıkaracak kadar sağlıklıyken, fazla paranızı yurt dışı seyahatine harcamak iyi bir fikir olabilir.
3
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Giyim
Kaliteli ve şık bir stil için biraz fazla bütçe ayırmak fena bir fikir olmasa gerek. Çünkü markalı ve kaliteli bir ürünü, uyguna aldıklarınızdan çok daha uzun süre kullanabilirsiniz. Çok beğendiğiniz markalar için para biriktirmeye ve daha az alışveriş yapmaya değer!
4
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Organik gıdalar
Organik yaşam diğer ambalajlı gıdalara göre daha maliyetli, aynı zamanda daha sağlıklıdır. Çünkü organik besinler, böcek ilaçları veya başka zehirler içermez ve muhteşem görünmenizi sağlar! Ayrıca, yerel olarak yetiştirilen yiyecekler, diğerlerine göre her zaman daha lezzetlidir.
5
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Hediyeler
Sevdiklerimizi mutlu etmek için en sık yaptığımız jestlerden biri de onlara hediye almaktır. Söz konusu bizim için değerli olan insanlarsa, cebimizdeki son parayı bile gözümüzü kırpmadan harcayabiliriz. Ancak bunun için indirimli günleri bekleyebilir ve özel günler için bir liste hazırlayabilirsiniz.
6
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Spor salonu üyeliği
Sporun sağlığımız için önemini bilsek de çoğu zaman bunun için her ay bütçe ayırmakta zorlanırız. Oysa ki yaptığınız sporun, zinde ve hayata karşı daha öz güvenli olmanızı sağladığını fark ettiğinizde, ne olursa olsun bütün paranızı spor salonuna vermeye hazır olacaksınız.
7
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Kitaplar
Son zamanlarda popüler olan elektronik kitapların aksine, siz de kanepeye kitabınızla kıvrılmanın tutkunuysanız, her ay sevdiğiniz yazarlara bütçe ayırmanız hiç de zor değildir. Ayrıca düzenli olarak okumak, dünya hakkındaki farkındalığınızı artırır ve yaşlılıktaki olası hafıza kaybını önlemeye yardımcı olur.
8
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Kaliteli ayakkabılar
Eğer tercihiniz ucuz ve sağlıksız ayakkabılarsa, canınız yanarken yürümek, yaşam kalitenizi ve enerjinizi düşürebilir. Bu yüzden paranızı sağlıklı bir çift ayakkabıya harcamanız sizin için iyi bir seçim olacaktır.
9
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Makyaj malzemeleri
Kötü makyaj sadece berbat görünmekle kalmaz, cildinize de zarar verir. Kaliteli makyaj malzemelerini satın alamıyorsanız, hiç makyaj yapmamak en iyisi. Diğer mantıklı bir seçenek ise kampanyalı ürünleri takip ederek, dolabınıza yıl içinde kullanacağınız kadar ürünü stok yapmaktır.
10
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Mumlar
Ucuz mumların fitillerinde, mum yakıldığında havaya salınan kurşun bulunur. Ayrıca daha hızlı yanma eğilimindedirler ve yakındaki yüzeylerde yapışkan siyah kurum bırakırlar. Bunun yanında, pahalı mumlar daha iyi ve güçlü kokar. Unutmayın, fazladan vereceğiniz birkaç lira, kusursuz romantik bir gece geçirmenizde etkili olabilir!