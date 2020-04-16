Pandemiyi Şekillendirecek Doğru Davranış Biçimleri

"Bana bir şey olmaz” demeyin Her insan strese karşı farklı tepkiler verir. Kimileri stres durumlarında inkar mekanizmasını devreye sokarak bu “bana bişey olmaz” düşüncesi içine girebilir. Bu yaklaşım kişinin kendisiyle birlikte diğer insanları da etkiler. Öncelikle hepimiz diğer insanların sağlığından da sorumluyuz, bu tarzdaki düşünceler ve yaklaşımlar hem kendimizi hem de çevremizdekileri riske atacaktır, bu nedenle uyarılara ve önlemlere mutlaka uymalıyız.