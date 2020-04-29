Pandemi Günlerinde Gıda Hijyeni Nasıl Sağlanmalı?

Uygun besinleri bir gece bekletin Satılan gıdalar normal şartlarda enfeksiyonun bulaş kaynağı olmaz ancak enfekte olan kişinin gıdalara teması ya da konuşma, öksürme, hapşırma yoluyla virüs içeren partiküllerin gıdaların üzerine yerleşmesinin bulaş açısından risk faktörü oluşturabilir.



Açıkta satılan ya da paketli gıdaların malzemelerine (cam, plastik, karton) göre virüsün ortamda kalma süresi değişmektedir. Salgında sosyal izolasyon önemli olduğu gibi canlı ve cansız yüzeylerle de teması azaltmak bir o kadar önemli olduğundan açıkta satılan, çiğ ya da paketli gıdalarla da teması azaltmalı ya da direkt temastan kaçınmalıyız.