DHA
Pandemi Günlerinde Gıda Hijyeni Nasıl Sağlanmalı?
Ramazan ayının da başlamasıyla birlikte market ve pazar alışverişleri de artış gösterdi. Satın alınan gıdalardaki bulaş riskiyle ilgili açıklamalarda bulunan Mikrobiyolog Dr. İpek Ada, pandemi günlerinde gıda hijyeni ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
Virüs salgınıyla tıbbi mücadele sürerken günlük yaşamın birçok noktasında da bulaş riskini önleme amaçlı tedbirler hayatımıza girdi. Sosyal mesafe ve minimum temas uyarılarına toplum olarak uyulduğu gözlenirken bulaş riskinin arttığı kimi ortam ve durumlar için de dikkatli davranmak gerekiyor. Bu durumların başında da market, pazar alışverişleri ve satın alınan gıdalar geliyor.
Ramazan ayının da başlamasıyla artan market ve pazar alışverişlerinde nelere dikkat edilmeli? Market ve pazarlardan alınan gıdalar virüs bulaştırma riski taşıyor mu? Bu dönemde açıkta satılan gıdalar tüketilmeli mi? Eve alınan besinlerin hijyeni nasıl sağlanmalı, gıda tüketiminde nelere dikkat edilmeli?
Uygun besinleri bir gece bekletin
Satılan gıdalar normal şartlarda enfeksiyonun bulaş kaynağı olmaz ancak enfekte olan kişinin gıdalara teması ya da konuşma, öksürme, hapşırma yoluyla virüs içeren partiküllerin gıdaların üzerine yerleşmesinin bulaş açısından risk faktörü oluşturabilir.
Açıkta satılan ya da paketli gıdaların malzemelerine (cam, plastik, karton) göre virüsün ortamda kalma süresi değişmektedir. Salgında sosyal izolasyon önemli olduğu gibi canlı ve cansız yüzeylerle de teması azaltmak bir o kadar önemli olduğundan açıkta satılan, çiğ ya da paketli gıdalarla da teması azaltmalı ya da direkt temastan kaçınmalıyız.
Sebze, meyve ve etlere ekstra dikkat
Açıkta satılan gıdalara enfekte kişinin teması ile virüs bulaşabilir ve özellikle çiğ tüketilen sebze (kıvırcık, maydanoz, domates, salatalık vb.) ve meyvelerle iyi pişmemiş çiğ etler bulaş kaynağı olabilirler. Mümkün olduğunca tüm gıdaları paketli almaya özen göstermeli, mümkün olmadığı durumlarda ise kullanılacağı miktar kadar sebze, tüm yaprakları ile ayıklanarak yıkanmalı ve son durulama suyuna bir kapak beyaz sirke eklenerek mikroorganizmaların uzaklaştırılması sağlanmalıdır. Özellikle tüylü meyve sebzeler daha uzun süre suda bekletilmelidir. Buzdolabında saklanacaksa açıkta değil, buzdolabı poşetlerinde diğer gıdalardan ayrı rafta olacak şekilde muhafaza edilmelidir.
Beyaz sirke ile silin
Hemen kullanılacak ürünlerde paketli olanların dışının beyaz sirke dökülmüş bezle silinmesi ya da el teması yapılmaksızın paket içerisinden temiz buzdolabı poşetlerine yerleştirilerek saklanması uygun olacaktır.
Paketli et ve et ürünleri tercih edilebilir
Et ürünleri alırken kasabın el hijyenine dikkat etmesi, eldiven ve maske takması gerekir. Bulaş riskini en aza indirgemek için en uygun yöntem paketli et ve et ürünlerinin alınmasıdır. Etler, uygun ve mümkün olduğunca soğukta muhafaza edilmeli ve yüksek sıcaklıklarda pişirilmeli, az pişmiş ya da çiğ etlerin tüketiminden uzak durulmalıdır. Paketli gıdaların tüketiminde vakumlu olanları tercih etmeye özen göstermeli ve buzdolabında hava almayacak şekilde muhafaza edilmeli.
Açıkta satılan sütleri tüketmeyin
Sokakta ve açıkta satılan sütlerin asla tercih edilmemesi gerekir. Bunun yerine paketli, pastörize/UHT sütler tüketilmeli. Pandemi günlerinde bağışıklık sistemini yükseltecek gıdaların tüketimine de dikkat edilmeli. Yoğun karbonhidrat ve yağ alımından uzak durulması, protein, vitamin ve mineral bakımından zengin gıdaların tüketiminin arttırılması önemli.
Kaynak Fotoğraflar: Ingimage
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