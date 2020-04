Pandemi Günlerinde Gıda Hijyeni Nasıl Sağlanmalı?

Paketli et ve et ürünleri tercih edilebilir Et ürünleri alırken kasabın el hijyenine dikkat etmesi, eldiven ve maske takması gerekir. Bulaş riskini en aza indirgemek için en uygun yöntem paketli et ve et ürünlerinin alınmasıdır. Etler, uygun ve mümkün olduğunca soğukta muhafaza edilmeli ve yüksek sıcaklıklarda pişirilmeli, az pişmiş ya da çiğ etlerin tüketiminden uzak durulmalıdır. Paketli gıdaların tüketiminde vakumlu olanları tercih etmeye özen göstermeli ve buzdolabında hava almayacak şekilde muhafaza edilmeli.