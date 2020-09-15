Pandemi döneminde cinsellikte altın kurallar:

Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birçok alışkanlığımız değişti. Selam vermekten tutun, tokalaşmaya kadar yeni durumlara adapte olduk. Doğal olarak cinsellikle ilgili alışkanlıklarımız da değişmeli. Maalesef yakın temas bu virüsün yayılmasını artırmaktadır.