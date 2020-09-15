Pandemi döneminde cinsellikte altın kurallar:

Pandemi döneminde çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri kesinlikle cinsel hayat. Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, bu süreçte cinsel hayatta dikkat etmesi gereken noktaları anlatıyor.
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Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birçok alışkanlığımız değişti. Selam vermekten tutun, tokalaşmaya kadar yeni durumlara adapte olduk. Doğal olarak cinsellikle ilgili alışkanlıklarımız da değişmeli. Maalesef yakın temas bu virüsün yayılmasını artırmaktadır.