Pancarın Hiç Bilmediğiniz 8 Kullanım Alanı

1. Doğal bir allık olarak kullanın Günümüzde böyle değil belki ama, eskiden insanlar canlı bir görüntü yakalayabilmek için pancarı doğrudan yanaklarına sürerdi. Siz de bunu yapabilirsiniz ya da biraz zaman harcayarak kendi 100% doğal allığınızı pancardan oluşturabilirsiniz. Birkaç adet pancarı soyun ve dilimleyin ve tamamen çıtır bir hale gelene kadar fırında pişirin. Sonrasında bir mikser yardımı ile çekip pembe bir pudraya dönüştürebilirsiniz.