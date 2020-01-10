MAHMURE ÖZEL
Pancarın Hiç Bilmediğiniz 8 Kullanım Alanı
Pancar, içeriğindeki vitaminlerin ve sağlıklı bileşenlerin faydaları sayesinde oldukça popüler bir besin. Kan basıncını düşürüyor, kansızlığı önlüyor, karaciğeri güçlendiriyor... Ancak sadece sağlığa yararlarıyla değil bunun dışında da birçok alanda kullanılıyor. Peki pancardan başka hangi alanlarda faydalanabiliriz, işte cevabı...
1. Doğal bir allık olarak kullanın
Günümüzde böyle değil belki ama, eskiden insanlar canlı bir görüntü yakalayabilmek için pancarı doğrudan yanaklarına sürerdi. Siz de bunu yapabilirsiniz ya da biraz zaman harcayarak kendi 100% doğal allığınızı pancardan oluşturabilirsiniz. Birkaç adet pancarı soyun ve dilimleyin ve tamamen çıtır bir hale gelene kadar fırında pişirin. Sonrasında bir mikser yardımı ile çekip pembe bir pudraya dönüştürebilirsiniz.
2. Vücudunuz ve cildiniz için bir detoks
Pancar cildinizi aknelerden, selülit, sivilceler ve diğer istenmeyen lekelerden kurtarmak için en güçlü sebzelerden biridir. Bu sebzenin etkilerini görmek için her hafta bir kez özel bir pancar detoks içeceği içebilirsiniz. Bir salatalığı soyun, soyulmuş ve dilimlenmiş bir pancarı, dilimlenmiş bir elmayı mikser ile püre haline getirin. Çekirdeklerini süzün ve için!
3. Göz alıcı bir cilt için pancar yiyin!
Sahip olduğu çeşitli faydalar ile sadece pancar yemek bile cildinizi saf bir görünüme kavuşturacaktır. Evet sadece yemek yeterli, özel bir tarif ya da mikserler yok! Haşlayarak ya da fırında; pancar iki şekilde de yararlı ve vücudunuzu toksinlerden arındırmaya hazır.
4. Selülitten kurtulun
Pancar cildinizi yağlı hücrelerden ve toksinlerden arındırır. Sağlıklı ve fit olmanıza yardımcı olur. Bu etkiyi hızlandırmak için, pancarı greyfurt ile karıştırarak özel bir anti-selülit meyve suyu hazırlayabilirsiniz. Neden mi greyfurt? Bu meyve aynı zamanda selülit karşıtı özellikleriyle bilinir.
5. Saçınızı boyayın
Eğer doğal bir kestane rengi veya sadece kızıl ışıltılar eklemek istiyorsanız, kimyasal saç boyası kullanmamak için tarifimiz hazır. Bir miktar pancar suyunu kına tozuna ekleyin (su olmadan), karıştırın, ve saçınıza uygulayın. Maksimum etki için her hafta kullanın.
6. Aknesiz bir cilt
Pancar tüketmek akneden kurtulmak ve cildinizi arındırmak için harika bir yoldur. Özel bir havuç- pancar akne karşıtı meyve suyu hazırlayarak doğal bir detoks etkisi yakalayabilirsiniz. İhtiyaç duyacağınız malzemeler: 2 havuç, bir pancar, ve yarım bardak su. Hepsini karıştırın, çekirdeklerinden ayırın, ve için! Haftada birkaç kez tüketebilirsiniz.
7. Tonik olarak kullanın
Eğer yağlı bir cildiniz varsa, pancar size bu konuda da yardımcı olabilir! Belli başlı meyve ve sebzelerden hazırlanan buz küplerini duymuşsunuzdur. Pancar ve limon suyundan buz küpleri hazırlayın, her gün temiz cildinize uygulayın, ve cildiniz hem ihtiyaç duyduğu nemi sağlasın hem de ışıldasın!
8. Doğal kırmızı dudaklar
Taze bir dilim pancarı basitçe dudaklarınıza sürebilir, veya size özel doğal tonlarda bir ruj hazırlayabilirsiniz. Gerekenler: bir çay kaşığı pancar tozu, bir çay kaşığı hint yağı, ve bir çay kaşığı karite yağı. Karite yağını bir bardakta eritin (kaynar suya koyabilirsiniz), ardından diğer malzemeleri ekleyip karıştırın. Karışım buzdolabında 10-20 dakika bekletin ve rujunuz hazır. Aynı zamanda yanaklarınız için kullanabilirsiniz.
Kaynak Fotoğraflar: Alamy
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