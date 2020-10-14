Özlem Süer İlkbahar/Yaz 2021 Koleksiyonu

Filmde yeni bir tasarım dilini yansıtan Mercedes-Benz EQC aracı ile İstanbul sokaklarında bir yolculuğa çıkan Özlem Süer, marka değeri olarak hayatında hep olan, tasarımlarına hayran olduğu, teknolojisi ve endüstrisiyle çok değer verdiği Mercedes-Benz'in, 30. yılında defilesini sunmasının kendisi için anlamının altını çiziyor.