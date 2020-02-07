Özgür Masur Byzantium Koleksiyonu

Koleksiyonda Bizans İmparatorluğu içinde yaşanmış aşk hikayelerinden savaşlarına kadar her dönem ve durum irdeleniyor. Tasarımlarında yer verdiği feminen enerjiye Bizans ile maskülen ivmeler katan Masur, mozaikler, avizeler, dönem çalgıları, freskler, zırhlar, taçlar gibi dönemin tarihi her bir unsurunu, nesnelerin güncellemelerini kullanarak yorumluyor.