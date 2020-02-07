Özgür Masur Byzantium Koleksiyonu

Özgür Masur, alışılagelmiş couture kalıplarını yıkarak, sektöre yeni bir bakış açısı kazandıracak 65 parçalık Byzantium koleksiyonunu, Tersane İstanbul’ da gerçekleştirdiği defileyle sundu.
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Tarihimizin kalıntılarının incelenmesi gerektiğini savunarak yaşadığı topraklardan ilham alan tasarımcı, Bizans şehir hikayelerini tasarımlarına taşıdığı Byzantium koleksiyonunu, sanat tarihçi ve akademisyenlerle bir arada gerçekleştirdiği üç yıllık bir ar-ge çalışması sonrasında tamamladı.
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Birçok döneme referans olan Bizans’ı, Bizans halk-saray-kadın kavramlarını, çocukluğundan bugüne yapılan Bizans öğretilerini ardına alarak inceleyen Özgür Masur, bu koleksiyonda dönemin şehir hikayelerini günümüz teknolojisi ve modern hayatının siluetleriyle özdeşleştiriyor.
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Masur, Bizans’ın hayatımızdaki kurguların önsözü olduğunu düşünerek, tasarımlarında yeni bir bir doku yaratırken, Bizans kültürüne ait etkileyici parçalara hayat veriyor.
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Kumaş üzerine yaratılan manipülasyonlar ve melezlemeler, cesur ve iddialı el işçiliğiyle Özgür Masur imzasını eklektik bir şekilde gözler önüne seriyor. Koleksiyonda yer alan kumaşlar Masur’un 35 kişilik tasarım atölyesinde, tümü tarihin izlerini taşıyan malzemelerle ve el işçiliğiyle dikilip oluşturulan manipülasyonların yansıması.
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Tasarımcının yeni malzemeler seçme konusunda olabildiğince cesur tavrı, üç boyutlu ve katmanlı formlarla kendini gösteriyor.
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Koleksiyonda Bizans İmparatorluğu içinde yaşanmış aşk hikayelerinden savaşlarına kadar her dönem ve durum irdeleniyor. Tasarımlarında yer verdiği feminen enerjiye Bizans ile maskülen ivmeler katan Masur, mozaikler, avizeler, dönem çalgıları, freskler, zırhlar, taçlar gibi dönemin tarihi her bir unsurunu, nesnelerin güncellemelerini kullanarak yorumluyor.
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Özgür Masur için “tasarımlarının laboratuvarı” olarak nitelendirdiği couture koleksiyonlarını eşsiz kılan da işte bu birleşim!
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Özgür Masur; “Bir tasarımcı olarak tüm kaygılarımdan sıyrılıp kendim için yaptığım ilk koleksiyon. Burada Özgür Masur kadınının zihinlere kazınan feminen çizgisini maskülen tavra taşığımız yeni bir denemeyi de beraberinde getirdik.
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Benim için tasarımlarımda bu kırılımı görmek, en büyük engeldi ve büyük bir hazzı da beraberinde getirdi.” diyor.
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Uğurhan Akdeniz’in koreografisini üstlendiği show’un styling’ini Burak Sanuk üstlendi.