Oval Yüz Şekline Göre 8 Muhteşem Makyaj İpucu

Makyaj yapmak yüz hatlarınızı istediğiniz gibi şekillendirmenin en kolay yoludur. Ancak doğru yüz şekline göre uygun makyajı tercih etmek de bir o kadar önemli. Bu haberimizde oval yüzler için gerçekten işe yarayan ve güzel şeklinizi gerçekten öne çıkaracak tüm makyaj ipuçlarını paylaşıyoruz! Aramanız gereken renk düzeni ya da hangi makyajdan kaçınmanız gerektiği ve daha birçok şey… İşte, oval yüzler için sizi güzel gösterecek makyaj ipuçları!
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1
Aslında bakarsanız her kadın doğal güzelliğiyle de çekici ve etkileticidir. Ancak bazı zamanlarda makyaj yapmak kadınları olduğundan daha özgüvenli hissettirebilir. İşte böyle durumlarda doğru makyajı seçtiğiniz takdirde istediğiniz gibi görünmemeniz imkansız.
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Eğer oval bir yüz tipine sahipseniz, birazdan paylaşacağımız ipuçları mutlaka işinize yarayacaktır. Hazırsanız, başlıyoruz… İşte oval yüz tipi için en çarpıcı 8 makyaj ipucu…
3
Dudaklarınızı vurgulayın
Oval yüzler için bahsedeceğimiz ilk makyaj tüyoları dudaklarınızı öne çıkarmaktır! Ancak yapmak istemediğiniz şey, aynı anda hem dudaklarınızı hem de gözlerinizi ön plana çıkarmaksa bu biraz abartılı görünebilir. Öyleyse bayanlar, gece dışarı çıkacaksanız ve seksi görünmek istiyorsanız, dudaklarınızı ön plana çıkarın ve gözlerinizi biraz azaltın! Böylece istediğiniz görünüme ulaşabilirsiniz.
4
Gözleri ön plana çıkarın
Bunun yanında, dudaklarınızı öne çıkarmayacaksanız, alternatif olarak gözlerinizi de öne çıkarabilirsiniz. Bu şekilde gözleriniz parlayacak ve fazla abartılı görünmeyeceksiniz. Basit bir dumanlı göz makyajı veya hatta bazı göz kalemi hileleri gözleriniz için gerçekten harikalar yaratabilir ve vurgulayıcı olabilir.
Alt dudakta üst dudaktan daha fazla kalem kullanın
Biraz garip görünse de oval yüzler için bir sonraki makyaj ipucu; üst dudağa değil alt dudağa daha fazla dudak kalemi sürmek. Bunun nedeni, alt dudağınızın biraz daha öne çıkması ve rengin biraz daha uzun süre dayanmasını sağlamaktır.
6
Çok fazla allık kullanmaktan kaçının
Yüzünüz uzun olduğu için fazlaca allık eklemek istediğinizi düşünebilirsiniz. Ancak oval bir yüze sahipseniz aslında çok fazla allık kullanmaktan kaçınmalısınız. O halde, yüzünüzü daha uzun göstermek için çok fazla allık sürün veya çok az kullanın.
7
Allık rengi için soft pembeleri seçin
Makyajda renk seçimi aslında ten renginize bağlı, ancak oval yüz tipinde genellikle yumuşak pembeler güzel görünüyor. Yine de almadan önce yüzünüzde uygulamanızı ve soluk görünmediğinizden emin olmanızı tavsiye ederiz.
8
Soft renkli göz farları
Soft pembelere karar verirken oval yüzler için bir diğer makyaj ipucu da yumuşak renkli farları düşünmektir. Maviler, yeşiller, pembeler ve hatta bazı sarılar bile olabilir. Bu renkler de yine ten renginizle birlikte göz önünde bulundurulmalıdır.
Cilt tonu renk paletlerine karar verirken oldukça önemlidir. Her zaman makyajınızın renklerini ten renginizle eşleştirdiğinizden emin olmaya özen gösterin. Böylece size en uygun olanı bulabilirsiniz!
10
Göz renginizi dikkate alın
Cilt tonundan sonra göz rengini de düşünmek avantaj sağlayacaktır. Bazı renkler göz renginizle çatışabilir, bu yüzden tek bir renk seçmeden önce araştırma yapmakta fayda var. Örneğin erik yeşili göz farları yeşil gözleri patlatmak için iyi bir seçenek olabilir.