Oval Yüz Şekline Göre 8 Muhteşem Makyaj İpucu

Çok fazla allık kullanmaktan kaçının Yüzünüz uzun olduğu için fazlaca allık eklemek istediğinizi düşünebilirsiniz. Ancak oval bir yüze sahipseniz aslında çok fazla allık kullanmaktan kaçınmalısınız. O halde, yüzünüzü daha uzun göstermek için çok fazla allık sürün veya çok az kullanın.