Oturma Odası Dekorasyonunda Sıklıkla Yapılan 5 Hata
Oturma odanızın dekore edilmesi ve döşenmesi kolay bir iş gibi görünebilir, ancak iç mekan dekoratörleri gibi insanların bulunmasının bir nedeni vardır ve yeteneklerinin gözden kaçırılmaması gerekir. Bir demet mobilya almak zor değildir, ancak bir odanın güzel, rahat ve en önemlisi konforlu görünmesini sağlamak kolay değildir.
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1
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Bugün oturma odası tasarımında en sık yaptığımız 5 hatadan bahsedelim.
2
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Eşyaları kullanmamak
Şık bir cam masa ya da özel tasarım bir koltuk evinizde gerçekten çok şıkı durabilir. Ancak unutmayın ki eşyalar kullanmak içindir, koruyup muhafaza etmek ve seyretmek için değildir. Eşya satın alırken sadece güzel görünmesine değil, kullanışlı ve rahat olmasına da da dikkat edin.
3
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Tüm mobilyaların duvarlar boyunca istiflenmesi
Bir dolaptan söz ederken, o zaman elbette, duvarın yanına ait. Ancak, kanepeler, koltuklar ve masalar söz konusu olduğunda - çok küçük bir alanda yaşamadığınız sürece yapmayın. Kanepenizi duvardan uzağa ve odanın ortasına yaklaştırmak, alanı anında daha büyük ve daha şık gösterir.
4
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Sadece bir ışık kaynağına sahip olmak
Sadece tavandaki aydınlatmaya güvenmek yaygın bir hatadır. Sabahları veya günün ortasında, güneş ışığı olduğunda iyi görünebilir, ancak akşamları bu tür bir aydınlatma bir odayı kötü gösterebilir. Aydınlatma çok önemlidir, ambiyans ve rahat bir atmosfer yaratır. Duvarlarda bazı ışıkların olduğundan emin olun ve odanızda ayaklı lambalardan yardım alın.
5
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Evi müzeye çevirmek
Evinizde gezdiğiniz yerlerden bazı objeler ve fotoğraflar bulundurmak güzel olabilir. Ancak her gittiğiniz yerden bir şey alıp salonunuza koymayın ya da odanızı fotoğraf albümüne çevirecek kadar çerçevelerle donatmayın.
6
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Yastık kullanmamak
Oturma odanızın rahat görünmesini istiyorsanız, yastıklardan yardım alabilirsiniz. Yastıklar, odanızı rahat göstermenin yanı sıra büyüklüklerine bağlı olarak, çok sayıda misafiriniz olduğunda kullanışlı olabilirler, onları yere atabilir ve üzerine oturabilirsiniz.