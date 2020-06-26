Oturma Odası Dekorasyonunda Sıklıkla Yapılan 5 Hata

Sadece bir ışık kaynağına sahip olmak Sadece tavandaki aydınlatmaya güvenmek yaygın bir hatadır. Sabahları veya günün ortasında, güneş ışığı olduğunda iyi görünebilir, ancak akşamları bu tür bir aydınlatma bir odayı kötü gösterebilir. Aydınlatma çok önemlidir, ambiyans ve rahat bir atmosfer yaratır. Duvarlarda bazı ışıkların olduğundan emin olun ve odanızda ayaklı lambalardan yardım alın.