Othello Sendromu Nedir, Belirtileri Nelerdir? Othello Sendromu Hakkında Merak Edilenler

Othello sendromu nasıl tedavi edilir?

Patolojik kıskançlığın tedavisi mümkündür. Ancak uzun ve çaba gösterilmesi gereken bir süreçtir. Bu nedenle hastanın iyileşmeye istekli olması gerekir. Hastalığın nedeni kişinin kendisinde saklıdır tek başına çözmesi mümkün değildir. Bir uzman tarafından kıskançlık duygusunun altında yatan duygu ve düşünceler araştırılır. Eğer kişi kendisini hiç sevilmediğine inandırmış ise sevilmeye değer bir insan olduğu anlatılır. Hastanın sadece kendisi değil ailesi ve sosyal çevresi ile olan durumu da değerlendirilir. Boşanma ve intihar patolojik kıskançlığın en acı verici sonuçlarındandır. Gittikçe artış gösteren ve kontrol edilmesi zor bir durum olduğu için hastanın iyileşmesi için mutlaka bir uzmandan yardım alması gerekir.