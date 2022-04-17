Othello Sendromu Nedir, Belirtileri Nelerdir? Othello Sendromu Hakkında Merak Edilenler
Othello sendromu, psikolojik rahatsızlıklardan biri. Ayrıca kişinin günlük yaşamını da önemli derecere etkileyebilir. Peki Othello sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Othello sendromu hakkında merak edilenler
Kişide saplantılı düşüncelere neden olan Othello Sendromu adını, İngilizlerin ünlü tiyatro yazarı William Shakespeare’in 1604 yılında yazdığı Othello adlı oyundan almıştır. Kıskançlık üzerine kurgulanan bu ünlü eserde Othello aldatılma şüphesi ile hem kendisini hem de karısını öldürür. Othello eseri, zaman içerisinde psikolojide ‘Othello Sendromu’ olarak yerini almıştır. Nörolog Mehmet Yavuz, patolojik kıskançlık olarak da bilinen Othello Sendromu hakkında önemli bilgiler verdi.
Othello sendromu nedir?
Kıskançlık duygusu sevinmek, acı çekmek, öfkelenmek gibi her insanın hayatında karşılaştığı son derece doğal bir duygudur. Yapılan araştırmalara göre kıskançlık kimilerine göre derin ve gerçek bir aşkın sembolü, sevginin ölçütü olarak kabul edilirken, bu duygunun tükenmesi ise sevginin ya da aşkın azaldığının bir göstergesidir.
Kıskançlık kişinin kendine ve çevresine zarar verecek boyutlara ulaşmış ise bu noktada patolojik kıskançlıktan Othello sendromundan bahsedilebilir. Othello sendromunu diğer kıskançlıklardan ayıran en önemli özelliği şudur; normal kıskançlıkta elinde olan bir şeyi kaybetme korkusu söz konusudur, Othello sendromunda ise bende yoksa onda da olmasın düşüncesi hakimdir. Nereden bakılırsa bakılsın sağlıklı bir zihniyet ve düşünce yapısı değildir.
Kıskançlık kişinin kendine ve çevresine zarar verecek boyutlara ulaşmış ise bu noktada patolojik kıskançlıktan Othello sendromundan bahsedilebilir. Othello sendromunu diğer kıskançlıklardan ayıran en önemli özelliği şudur; normal kıskançlıkta elinde olan bir şeyi kaybetme korkusu söz konusudur, Othello sendromunda ise bende yoksa onda da olmasın düşüncesi hakimdir. Nereden bakılırsa bakılsın sağlıklı bir zihniyet ve düşünce yapısı değildir.
Othello sendromunun belirtileri nelerdir?
-Gerçekliği olmayan senaryolar kurup, bunlara inanma,
-Birlikte olduğu kişiyi saplantılı derecede kıskanma,
-Sürekli terk edileceğini düşünmek,
-Partnerinin sürekli onu aldattığını düşünmesi,
-Partnerinden ayrılmasını fobi haline getirme,
-Çok küçük tartışmalara bile büyük tepkiler verme,
-Hırçınlaşma,
-Şiddete eğilim.
-Birlikte olduğu kişiyi saplantılı derecede kıskanma,
-Sürekli terk edileceğini düşünmek,
-Partnerinin sürekli onu aldattığını düşünmesi,
-Partnerinden ayrılmasını fobi haline getirme,
-Çok küçük tartışmalara bile büyük tepkiler verme,
-Hırçınlaşma,
-Şiddete eğilim.
Othello sendromu neden ortaya çıkıyor?
Bu konuda yapılan araştırmalar, beynin sağ frontal lobunun düzgün çalışmaması nedeniyle bu durumun ortaya çıktığını savunur. Kendini izlemek, duygu ve davranışları kontrol etmek gibi faaliyetler sol yarımkürenin davranışlarını analiz edemez ve kişide saplantılı durumlar ortaya çıkar. Patolojik kıskançlığın ortaya çıkmasındaki bir diğer neden ise, karşısındaki kişinin samimiyetini etkileyen güvensizlik ve korkudur.
Othello sendromu nasıl tedavi edilir?
Patolojik kıskançlığın tedavisi mümkündür. Ancak uzun ve çaba gösterilmesi gereken bir süreçtir. Bu nedenle hastanın iyileşmeye istekli olması gerekir. Hastalığın nedeni kişinin kendisinde saklıdır tek başına çözmesi mümkün değildir. Bir uzman tarafından kıskançlık duygusunun altında yatan duygu ve düşünceler araştırılır. Eğer kişi kendisini hiç sevilmediğine inandırmış ise sevilmeye değer bir insan olduğu anlatılır. Hastanın sadece kendisi değil ailesi ve sosyal çevresi ile olan durumu da değerlendirilir. Boşanma ve intihar patolojik kıskançlığın en acı verici sonuçlarındandır. Gittikçe artış gösteren ve kontrol edilmesi zor bir durum olduğu için hastanın iyileşmesi için mutlaka bir uzmandan yardım alması gerekir.