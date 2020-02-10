Oscar Ödülleri Kırmızı Halı: Kim Ne Giydi?

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen 92. Oscar Ödülleri töreni kırmızı halısı yine renkli anlara sahne oldu. Ünlü isimler, tören öncesi gerçekleşen kırmızı halı geçidinde şıklıklarını yarıştırdı.
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2020 Oscar Ödülleri kırmızı halısında kim ne giydi? Gelin bakalım...
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Scarlett Johansson, geceye sevgilisi Colin Jost ile beraber katıldı. Oscar de la Renta imxalı gümüş rengi bir elbise giyen oyuncu, kostümünü Forevermark x Anita Ko küpeleriyle tamamladı.
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Törenin en şık isimlerinden olan Brie Larson, tercihini Celine tasarımı elbiseden yana kullandı. Larson'un aksesuarları ise Bulgari.
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Zarafeti ile her zaman kalbimizi çalan Charlize Theron, törene Dior imzalı, derin yırtmaçlı siyah elbise ile katıldı. Oyuncunun Tiffany & Co tasarımı özel kolyesi tam 5 milyon dolar!
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Marriage Story filmindeki rolü ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ının sahibi olan Laura Dern, Giorgio Armani tasarımı giymeyi tercih etti.
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Judy filmi ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Renée Zellweger, Armani imzalı beyaz bir elbise giydi. Oyuncunun parmağındaki büyük taşlı yüzük de dikkat çekti.
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Penelope Cruz, Dior elbisesi ile oldukça şıktı. Elbisesinde, Oscar'a aday olamayan kadın yönetmenlerin ismini taşıyan oyuncu, film sektöründeki cinsiyet eşitsizliğini protesto etti.
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ABD'li oyuncu Kaitlyn Dever, törene Louis Vuitton tasarımı kırmızı bir elbise ile katıldı. 23 yaşındaki oyuncunun elbisesinde 14 bin 400 tane Swarovski kristali yer alıyor.
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Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Grammy Ödülleri'nde 5 dalda ödül alarak adından söz ettiren 18 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish, Oscar törenine baştan aşağı Chanel tasarımı ile katıldı.